Argentinos de compras en Chile. Foto: REUTERS

Con la llegada del verano, muchos argentinos deciden cruzar a Chile con el objetivo de hacer compras más baratas o simplemente disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece el país trasandino. Consciente de esto, el Gobierno de Mendoza anunció la puesta en marcha de PasAr, una herramienta digital que brinda información actualizada, confiable y en tiempo real sobre el estado de los pasos internacionales.

Esta aplicación, especialmente útil en períodos de alta circulación, surge en un contexto marcado por filas kilométricas y demoras que superan las dos horas en la frontera.

Compras en Chile. Foto: REUTERS

De esta manera, a través de la plataforma Mendoza por Mí (MxM), quienes viajen hacia Chile o regresen a la provincia podrán planificar su trayecto con anticipación, conocer el estado del tránsito, las demoras estimadas y acceder a recomendaciones clave para un cruce seguro y ordenado.

Las ventajas de PasAr para viajar a Chile

Organizar un viaje a Chile puede ser más sencillo gracias a PasAr, la plataforma que centraliza información clave para quienes planean cruzar la cordillera. A través de este sistema, los usuarios pueden consultar el estado actualizado de los principales pasos internacionales, como el Sistema Integrado Cristo Redentor y el Paso Pehuenche, y anticipar posibles complicaciones en el trayecto.

Además, PasAr ofrece tiempos estimados de espera en cada cruce, clasificados según el nivel de congestión vehicular -bajo, medio o alto-, lo que permite dimensionar con mayor precisión las demoras. A esta información se suma la activación de paradores estratégicos, como Uspallata y Penitentes, junto con el detalle de la cantidad de vehículos que se encuentran en espera en cada punto.

PasAr, una aplicación fundamental para cruzar a Chile. Foto: Gobierno de Mendoza

La plataforma también informa los horarios de habilitación de los pasos, diferenciados según se trate de transporte de cargas, ómnibus o vehículos particulares. Por si fuera poco, la herramienta digital también centraliza información práctica indispensable para el viaje. Entre sus recursos se encuentra el acceso al Formulario de Declaración Jurada, disponible para su descarga previa al cruce, y una serie de recomendaciones específicas para el paso a Chile, con pautas claras que ayudan a evitar inconvenientes y agilizar los trámites en frontera.

Con actualizaciones minuto a minuto, PasAr se convierte en una herramienta fundamental para definir el mejor horario de salida o evaluar alternativas de cruce, optimizando así la planificación del viaje.