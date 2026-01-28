El Volcán & Cheese de Monti. Foto: prensa Monti.

Monti, el primer fast food de pastas de Argentina y líder indiscutido del segmento de pastas en las apps de delivery, anuncia el relanzamiento de su nuevo Volcán & Cheese, que se presenta como un plato secreto, que no está en el menú oficial y al que solo acceden quienes se enteran por las redes (@monti.arg).

Además, dando impulso a una de las principales características de la marca, la buena relación entre calidad y precio, Monti renueva su “Menú Semanal”.

El Volcán & Cheese de Monti. Foto: prensa Monti.

Esta promo, que se puede conseguir en todas las sucursales, tanto en el almuerzo como en la cena, tiene un precio súper competitivo de $14.500, e incluye el plato, la bebida y un café o una mini chocotorta.

El nuevo Volcán & Cheese de Monti

Esta nueva propuesta es una segunda versión del clásico de la casa y se conforma, justamente, con una mezcla de los dos platos más pedidos: el Mac and Cheese y El Volcán de Ñoquis.

Se trata de un exquisito pan casero de masa madre, relleno con macarrones con queso cheddar, un baño de mozzarella caliente y una lluvia de panceta y ciboulette.

El plato es muy llamativo visualmente y no se encuentra en el menú. Sólo se puede conseguir de manera “secreta” y acceden a probarlos quienes lo piden desde las redes.

El Volcán & Cheese de Monti. Foto: prensa Monti.

Monti sumó un nuevo menú semanal con platos más veraniegos

Esta promoción es uno de los grandes atractivos de Monti: un menú que cambia cada día de la semana, siempre al mismo valor de $14.500, e incluye bebida y café o postre. Ideal para quienes buscan una comida al paso o un almuerzo laboral, con un precio realmente competitivo en el mercado.

Entre las nuevas propuestas para el verano, Monti incorporó al Menú Semanal dos ensaladas —César y Mediterránea— y una milanesa de pollo con ensalada. Además, sumó la nueva estrella de su menú: “Focacci”, un sándwich de mila o pollo en masa de focaccia.

Nuevo menú de Monti. Foto: prensa Monti.

La historia de Monti

Monti está en el mercado desde el 2019 y es líder indiscutido del segmento de pastas en las Apps de Delivery. Desde sus redes sociales han creado un público súper fanático de este plato y sobre todo del concepto de venderlo como en un fast food.

La marca es la creadora del famoso “Volcán de Ñoquis”, que es furor en todas las sucursales: un exquisito pan casero de masa madre, relleno de ñoquis artesanales, acompañados del clásico tuco Monti y una “erupción” de queso mozzarella.

Los fines de semana y los 29 se hacen largas filas de “pasta lovers” ansiosos por probarlo. Además, Monti cuenta con propuestas muy interesantes como los Ravioles de Batata Caramelizada o la Lasagna Monti. También tiene combos especiales y el “Menú de la semana” con valores súper accesibles.

Pastas deliciosas en plena Ciudad de Buenos Aires. Foto: Unsplash.

Las sucursales de Monti

Monti tiene 9 sucursales, y son las siguientes:

Locales:

Local original de Boedo: Av. Boedo 797

Colegiales: Federico Lacroze 2699

Villa Crespo: Av. Corrientes 4802

Agronomía: Av. Salvador María del Carril 2900

Monti restaurante. Foto: prensa.

Tiendas: