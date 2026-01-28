Ñoquis y Mac & Cheese con sello argentino: la nueva propuesta secreta del primer fast food de pastas del país
La marca es la creadora del famoso “Volcán de Ñoquis” que es furor en el mundo de las pastas. Cuál es el nuevo plato.
Monti, el primer fast food de pastas de Argentina y líder indiscutido del segmento de pastas en las apps de delivery, anuncia el relanzamiento de su nuevo Volcán & Cheese, que se presenta como un plato secreto, que no está en el menú oficial y al que solo acceden quienes se enteran por las redes (@monti.arg).
Además, dando impulso a una de las principales características de la marca, la buena relación entre calidad y precio, Monti renueva su “Menú Semanal”.
Esta promo, que se puede conseguir en todas las sucursales, tanto en el almuerzo como en la cena, tiene un precio súper competitivo de $14.500, e incluye el plato, la bebida y un café o una mini chocotorta.
El nuevo Volcán & Cheese de Monti
Esta nueva propuesta es una segunda versión del clásico de la casa y se conforma, justamente, con una mezcla de los dos platos más pedidos: el Mac and Cheese y El Volcán de Ñoquis.
Se trata de un exquisito pan casero de masa madre, relleno con macarrones con queso cheddar, un baño de mozzarella caliente y una lluvia de panceta y ciboulette.
El plato es muy llamativo visualmente y no se encuentra en el menú. Sólo se puede conseguir de manera “secreta” y acceden a probarlos quienes lo piden desde las redes.
Monti sumó un nuevo menú semanal con platos más veraniegos
Esta promoción es uno de los grandes atractivos de Monti: un menú que cambia cada día de la semana, siempre al mismo valor de $14.500, e incluye bebida y café o postre. Ideal para quienes buscan una comida al paso o un almuerzo laboral, con un precio realmente competitivo en el mercado.
Entre las nuevas propuestas para el verano, Monti incorporó al Menú Semanal dos ensaladas —César y Mediterránea— y una milanesa de pollo con ensalada. Además, sumó la nueva estrella de su menú: “Focacci”, un sándwich de mila o pollo en masa de focaccia.
La historia de Monti
Monti está en el mercado desde el 2019 y es líder indiscutido del segmento de pastas en las Apps de Delivery. Desde sus redes sociales han creado un público súper fanático de este plato y sobre todo del concepto de venderlo como en un fast food.
La marca es la creadora del famoso “Volcán de Ñoquis”, que es furor en todas las sucursales: un exquisito pan casero de masa madre, relleno de ñoquis artesanales, acompañados del clásico tuco Monti y una “erupción” de queso mozzarella.
Los fines de semana y los 29 se hacen largas filas de “pasta lovers” ansiosos por probarlo. Además, Monti cuenta con propuestas muy interesantes como los Ravioles de Batata Caramelizada o la Lasagna Monti. También tiene combos especiales y el “Menú de la semana” con valores súper accesibles.
Las sucursales de Monti
Monti tiene 9 sucursales, y son las siguientes:
Locales:
- Local original de Boedo: Av. Boedo 797
- Colegiales: Federico Lacroze 2699
- Villa Crespo: Av. Corrientes 4802
- Agronomía: Av. Salvador María del Carril 2900
Tiendas:
- Barrio Norte: Arenales 2659
- Caballito: Gavilán 1079
- Barracas: Brandsen 1419
- San Miguel: Av. León Gallardo 294
- Núñez: Av. San Isidro Labrador 4122