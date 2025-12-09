El primer fast food de pastas en Argentina abre un nuevo local este martes y regala 100 volcanes de ñoquis: dónde queda

La firma no para de crecer y anuncia la apertura de su noveno local tras crear un público muy fanático de este plato.

Monti, restaurante de pastas. Foto: prensa Monti.

Monti, el primer fast food de pastas de Argentina, líder indiscutido del segmento de pastas en las apps de delivery, y creadores del Volcán de Ñoquis, anuncia la apertura de su 7ma franquicia de la marca en Núñez este martes 9 de diciembre. Para festejar va a estar regalando 100 volcanes de ñoquis, su plato más destacado y elegido por los comensales que visitan el lugar.

La promoción es solo por hoy, a partir de las 20 horas, hasta agotar stock, y solo en dicha sucursal y es máximo un grupo de 4 personas. El noveno local de la marca está en constante crecimiento, es franquicia y está ubicado en Av. San Isidro 4122, dentro del complejo “Boulevard San Isidro”.

Esta apertura va de la mano con el constante crecimiento del fast food, que ya cuenta con 8 sucursales y un centro de producción propio en Parque Patricios. Además, recientemente acaba de lanzar una nueva marca en “Focacci by Monti”, una línea de focaccias rellenas y al corte.

Monti, líder indiscutido del segmento

Monti se estableció en el mercado en 2019 y logró consolidarse como líder indiscutido del segmento de pastas en las aplicaciones de delivery. A través de sus redes sociales, han logrado crear un público muy fanático de este plato, especialmente por el concepto de venderlo al estilo fast food.

Monti restaurante. Foto: prensa.

La marca es la creadora del famoso “Volcán de ñoquis”, que es furor en todas las sucursales: un exquisito pan casero de masa madre, relleno de ñoquis artesanales, acompañados del clásico tuco Monti y una “erupción” de queso mozzarella. Los fines de semana y los 29 se hacen largas filas de “pasta lovers” ansiosos por probarlo.

Además, Monti cuenta con propuestas muy interesantes como los Ravioles de Batata Caramelizada o la Lasagna Monti. También tiene combos especiales y el “Menú del día” con precios súper accesibles.

Monti restaurante. Foto: prensa.

Monti no para de crecer con su formato de franquicias, además del local de Núñez ya ha iniciado las obras para la décima sucursal en el barrio de Mataderos.

Las sucursales de Monti

Monti cuenta con 9 sucursales ubicadas en: