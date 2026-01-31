La experiencia turística que es furor en las favelas de Río de Janeiro, Brasil. Foto: Capturas

Brasil es un destino cada vez más elegido por los argentinos para sus vacaciones. En este marco, uno de los destinos favoritos es Río de Janeiro, que ofrece una mezcla de enormes playas y diversa oferta gastronómica, así como también una impactante extensión de las favelas.

En este verano, un llamativo tour se hizo muy popular, con videos virales en las redes sociales. Lejos de las luces y la diversión de las playas, una oferta turística crece dentro de las favelas, con una vista especial desde una terraza y videos para el recuerdo.

La vista desde la terraza viral en las favelas de Río de Janeiro, Brasil. Foto: Instagram

Rocinha es una favela que está ubicada en la zona sur de Río, y supo descubrir un costado desconocido hasta el momento, que genera importantes ingresos.

Cómo es el tour viral por la favela Rocinha de Río de Janeiro

Se trata de un tour que consiste en un “paseo” en moto por las favelas, que culmina con una propuesta más que especial: un video desde la terraza más alta del lugar. Una puerta se abre, una persona camina por un pasillo y termina frente a una vista imponente, en lo que ya es un video habitual de ver en redes.

La nueva experiencia turística en Río de Janeiro: paseo por la favela y video con un dron. Video: Instagram.

Esta experiencia creció a pasos agigantados y los argentinos no faltaron: se ven distintos turistas con ropa de los equipos de fútbol del país disfrutando. Este paquete turístico fuera de lo habitual es cada vez más solicitado y sorprende por su precio.

Paseo en moto y video épico: cuánto sale el tour por las favelas de Río de Janeiro

La propuesta consta de un paseo por la favela en moto, que llevan adelante los habitantes del lugar, para culminar con la visita a la ya icónica terraza y la posterior entrega de un video hecho con un dron, que finaliza mostrando la magnitud de las estructuras. El precio no es fijo, aunque existe un rango similar.

El precio de esta gira está entre los 200 y 330 reales por persona, dependiendo de quién ofrezca el servicio. Esto marca que el paseo cuesta entre $55.000 y $91.000 aproximadamente, una experiencia que puede resultar accesible para algunos bolsillos.

La nueva experiencia turística en Río de Janeiro: paseo por la favela y video con un dron. Video: Instagram.

La variedad de precios tiene que ver con los distintos prestadores del servicio. No hay una única empresa que trabaja en Rocinha, ya que los residentes hallaron un nuevo trabajo dentro el turismo e incluso aporta una cuota extra de seguridad para los visitantes.

Este verano Brasil tiene un nuevo atractivo turístico, más allá de que su origen se registró alrededor del Mundial 2014. La popularidad que obtuvo en los últimos meses hizo que para muchos sea una parada obligatoria, para conocer también otro costado de Río de Janeiro.