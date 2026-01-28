Río de Janeiro, Brasil.

Cuando viajamos al exterior, elegir cómo pagar los gastos diarios puede marcar una gran diferencia en el presupuesto. Hoy existen muchas alternativas: efectivo, tarjeta y billeteras virtuales.

Pero con tantos tipos de cambio e impuestos en juego, la pregunta es inevitable: ¿cuál conviene más? La respuesta no es única y depende del destino y de cada situación. Sin embargo, en términos generales, hay una opción que viene ganando terreno: las plataformas digitales.

Las billeteras virtuales son la opción más económica y rentable para pagar en Brasil. Foto: Unsplash.

Las tarjetas siguen siendo muy usadas, pero no siempre son la mejor opción. La tarjeta de débito asociada a una cuenta en pesos suele debitar al “dólar turista” y suma impuestos automáticamente, lo que encarece cada compra. En cambio, si está vinculada a una cuenta en dólares, el gasto se descuenta directamente en esa moneda.

Las tarjetas de crédito también pueden servir, pero para aprovechar un mejor tipo de cambio es necesario pagar el resumen con dólares comprados previamente, lo que implica mayor gestión y planificación.

La ventaja de pagos con billeteras virtuales en Brasil

Frente a estos costos extra, cada vez más argentinos eligen viajar con billeteras virtuales. En Brasil, por ejemplo, muchas de ellas permiten pagar con Pix, el sistema de transferencias instantáneas del Banco Central brasileño. Funciona todos los días, a cualquier hora, y permite pagar en reales directamente desde el celular.

Gracias a la integración con apps argentinas, hoy se puede pagar en Brasil usando el saldo en pesos o dólares sin necesidad de comprar reales antes del viaje.

Pix es la billetera virtual más económica y rentable para los argentinos en Brasil. Foto: Prex Argentina.

Además, estas billeteras suelen operar con un tipo de cambio cercano al dólar financiero (MEP), que en muchos casos resulta más conveniente que el de las tarjetas tradicionales.

Otro punto clave: los pagos con Pix no tienen el recargo del 30% que sí se aplica cuando se paga con tarjeta en pesos. Eso se traduce en un ahorro directo en cada consumo y convierte a las billeteras virtuales en una de las formas más inteligentes de pagar durante un viaje.

¿Cómo pagan los turistas argentinos en Brasil?

Los datos confirman lo que ya se ve en la práctica: Pix se convirtió en el gran aliado de los argentinos que viajan a Brasil. Según un relevamiento del Monitor kamiPay, el 61% de los turistas argentinos usa Pix para pagar durante sus vacaciones. El efectivo queda en segundo lugar (49%) y las tarjetas, apenas por detrás, con el 45,7%.

Además, no se trata de un uso ocasional. El 80,6% de quienes eligen Pix lo utiliza para al menos la mitad de sus gastos, y cuatro de cada diez planean pagar casi todo con este sistema. La comodidad y el tipo de cambio más conveniente explican gran parte de esa preferencia.

El 61% de los turistas argentinos usa Pix para pagar durante sus vacaciones.

El efectivo, en cambio, sigue teniendo su espacio. Muchos viajeros llevan reales o dólares para cambiar en destino, sobre todo para gastos chicos o lugares donde no aceptan medios digitales. El problema es que implica andar con dinero encima, depender de casas de cambio y exponerse a cotizaciones poco favorables.

¿Y el peso argentino? Fuera del país casi no se usa. En los mercados de cambio suele valer poco, por eso los viajeros lo evitan y prefieren operar con dólares, reales o directamente con medios digitales.