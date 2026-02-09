Escapadas románticas fuera del mapa: ideas distintas para celebrar el Día de los Enamorados. Foto: Freepik

Cada 14 de febrero, miles de parejas en todo el mundo celebran el Día de San Valentín, una fecha asociada al amor, los viajes y las experiencias compartidas.

Aunque ciudades como París, Venecia o las Maldivas suelen encabezar las búsquedas, existen destinos menos tradicionales que ofrecen escenarios igual de románticos y, muchas veces, más tranquilos e íntimos. En esta nota, te contamos cuáles son y por qué tienen un encanto particular.

Escapadas románticas: 5 ideas distintas para celebrar el Día de los Enamorados. Foto: Freepik

Destinos románticos y poco conocidos para viajar en pareja

Actualmente, muchas parejas buscan formas diferentes de celebrar la fecha, eligiendo viajes o escapadas que permitan disfrutar del romance en escenarios únicos.

1. Kumarakom, India: romance entre canales y flores de loto

Una de las atracciones más famosas de Kumarakom es el Santuario de Aves. Foto: andBeyond.

En el sur de la India, Kumarakom es un destino poco conocido que invita a vivir una experiencia romántica en medio de la naturaleza. La principal atracción son sus canales de agua rodeados de vegetación y flores de loto.

Uno de los planes más buscados es alojarse en las tradicionales casas flotantes, embarcaciones que incluyen habitaciones privadas, cocina y espacios de descanso. A esto se suma el Santuario de Aves de Kumarakom, que permite observar especies exóticas en un entorno natural único.

2. Japón y la magia de los cerezos en flor

la mejor época para viajar a Japón y ver los cerezos en flor es durante la primavera, cuando florecen los cerezos en todo el país. Foto: EFE.

Japón es uno de los destinos más románticos del mundo gracias a su cultura, su gastronomía y su conexión con la naturaleza. En Tokio, el foso de Chidorigafuchi se convierte en un escenario ideal para parejas durante la floración de los cerezos.

Recorrer el lugar en bote permite disfrutar de un paisaje inolvidable, especialmente por la noche, cuando la iluminación y la luz de la luna generan una atmósfera única.

3. Sevilla, España: tradición, música y paseos inolvidables

Sevilla, capital de Andalucía, es un destino turístico ineludible conocido por su inmensa riqueza histórica, su arquitectura mudéjar y gótica, y su vibrante cultura andaluza. Foto: TripAdvisor.

La ciudad de Sevilla es sinónimo de romanticismo clásico. La Plaza de España, el Parque María Luisa y sus calles llenas de historia ofrecen escenarios perfectos para una escapada en pareja.

Uno de los planes más tradicionales es recorrer la ciudad en carruaje, acompañado por música flamenca y el sonido de los caballos. Además, la gastronomía local y los hoteles históricos suman una experiencia cultural y romántica.

4. Tromsø, Noruega: amor bajo la aurora boreal

Tromsø, conocida como la "capital del Ártico", es una ciudad noruega situada por encima del Círculo Polar Ártico, famosa por ser uno de los mejores lugares del mundo para avistar auroras boreales. Foto: Visit Norway.

En el norte de Noruega, Tromsø es uno de los mejores lugares del mundo para observar la aurora boreal. El espectáculo natural, que tiñe el cielo con luces verdes y violetas, suele disfrutarse durante excursiones nocturnas en plena nieve.

El clima frío convierte la experiencia en un plan íntimo, donde las parejas suelen compartir bebidas calientes y recorridos por paisajes que parecen salidos de una postal.

5. Desierto de Atacama: romance en uno de los cielos más claros del mundo

San Pedro de Atacama es uno de los lugares más impresionantes del norte de Chile. No sólo sus paisajes parecen de otro planeta, sino también su suelo, que los científicos utilizan para simular la experiencia de pisar Marte. Foto: Turismo Chile.

El desierto de Atacama, en Chile, es uno de los mejores lugares del planeta para observar estrellas. Gracias a sus condiciones climáticas, permite contemplar planetas y constelaciones con gran claridad.

Muchas experiencias románticas incluyen cenas al aire libre, excursiones nocturnas y observación astronómica guiada, convirtiendo al desierto en un escenario ideal para celebrar el amor.

Cada vez más parejas eligen destinos menos concurridos para celebrar San Valentín. La combinación de naturaleza, tranquilidad y experiencias originales convierte a estos lugares en opciones ideales para quienes buscan viajes románticos diferentes.

Lejos de los clásicos turísticos, estos rincones del mundo demuestran que el amor puede celebrarse en cualquier escenario, siempre que exista el deseo de compartir momentos únicos.