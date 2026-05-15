Rosario Foto: Welcome Argentina

La Municipalidad de Rosario presentó los detalles del Plan Integral Costanera Norte/ La Florida que incluyen una reconstrucción integral de la costanera con 12 intervenciones a lo largo de 1500 metros lineales de costa entre Avenida Puccio y la bajada Escuariza.

La obra incluye la reconstrucción integral del Conducto Pluvial Piaggio, que al día de hoy descarga residuos cloacales sobre la playa del Río Paraná. De esta forma, se busca revitalizar la zona sumando playa, vegetación, equipamiento e infraestructura beneficiando a 24.000 vecinos y vecinas al eliminar este frente de contaminación costero.

Cómo será la intervención de la Costanera Norte rosarina

La intervención de la Costanera Norte rosarina incluye 320 metros de conductos pluviales, 113 m3 de hormigón para armado para conductos, 20 pilotes con 84 m3 de hormigón armado, 64 m3 de enrocado de piedra y la reparación del conducto cloacal con la mejora de las condiciones sanitarias de la playa.

Rosario Foto: Welcome Argentina

En este sentido, el proyecto incluye la demolición de los bares Paraíso y Mordisco y el viejo ingreso de cemento al Balneario la Florida porque bloquean la vista y el acceso al río. La eliminación del bar Paraíso suma 882 m2 de playa pública y la de Mordisco suma 1568 m2 y 110 metros lineales de nueva visual al río.

Por su parte, la explanada de cemento del ingreso sur será reemplazada por acceso verde, adoquines, arena y vegetación nativa del humedal, permitiendo así la suma de 2452 metros cuadrados de nuevo espacio público costero con flora autóctona.

La iniciativa contempla además la relocalización del muelle de taxis lanchas y la nueva descarga del Conducto Piaggio, lo que permitirá liberar el frente costero para el deporte. El corredor deportivo náutico será de 1240 metros lineales, lo cual representa un incremento del 50% en el espacio disponible para todas las actividades del río. Además, las dos bajadas de kayak serán renovadas con rampas accesibles y muelle.

Obra. Créditos: Versión Rosario Foto: Versión Rosario

Cómo será el nuevo Parque Acuático de Rosario

El nuevo Parque Acuático de última generación será construido sobre la explanada actualmente ocupada por 46.000 adoquines y 4500 m2 de hormigón. La administración del mismo será llevada a cabo por la Empresa del Estado Municipal (EEM) Costanera Rosario.

Se prevé además el levantamiento de una nueva plaza de ingreso al Balneario La Florida, una reorganización de la playa de estacionamiento y el traslado del muelle de taxis lanchas al remodelado Estacionamiento Norte. Nacerá así el Mercado del Norte, allí donde hoy funcionan carros de alimentación, y se repararán sumideros y desagües y se instalará nueva iluminación para mejorar la seguridad nocturna.

Este espacio buscará dinamizar la economía local, generar empleo, ofrecer gastronomía y productos regionales, atraer turismo y crear un nuevo punto de encuentro para rosarinas y rosarinos.

Rosario. Créditos: Radio UNR Foto: Radio UNR

Incluye también la construcción de una infraestructura segura, higiénica y habitable para quienes vendan sus productos en la zona.

Cuáles son las ofertas económicas para el proyecto