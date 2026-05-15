Galería de Devoto. Foto: Devoto Magazine.

La histórica Galería Gran Devoto, uno de los íconos comerciales de Villa Devoto, atraviesa un momento de incertidumbre tras confirmarse su venta. Ubicada frente a la estación de la línea San Martín, en la esquina de Nueva York y Asunción, el tradicional paseo dejó de pertenecer a la familia Patrich, que estuvo a cargo de su administración durante más de 50 años.

Si bien la operación ya se concretó, aún no trascendió quiénes son los nuevos propietarios ni cuál será el destino final del predio. Según informó el medio local Villa del Parque Info (villadelparqueinfo.com.ar), la falta de definiciones abrió interrogantes entre comerciantes y vecinos, especialmente ante la posibilidad de que ingresen desarrolladores inmobiliarios con proyectos de mayor escala.

Un paseo comercial con más de 60 años de historia

La galería fue inaugurada en 1962 por los hermanos Patrich, en un contexto en el que la zona estaba dominada principalmente por casas bajas. Con el paso del tiempo, el espacio se consolidó como un paseo comercial clave del barrio, bajo el lema recordado de “de esquina a esquina”, conectando la estación con la plaza y funcionando como un punto de encuentro cotidiano.

Galería Gran Devoto. Foto: Devoto Magazine.

Durante décadas, sus pasillos alojaron comercios tradicionales que construyeron una identidad barrial fuerte y una clientela fiel. Sin embargo, en los últimos años, algunos comerciantes señalaron una falta de inversión sostenida y un deterioro progresivo de la infraestructura, lo que profundizó la preocupación sobre su futuro.

Incertidumbre entre comerciantes y vecinos

Hoy, quienes mantienen locales dentro de la galería atraviesan un escenario de incertidumbre. Contratos de corta duración, renovaciones limitadas y escasa información sobre los próximos pasos generan preocupación en el día a día del espacio.

La posible llegada de un emprendimiento inmobiliario abrió además un fuerte debate en el barrio. Mientras algunos vecinos consideran que la galería necesita una modernización profunda, otros advierten que una transformación de gran escala podría implicar la pérdida de un patrimonio comercial e identitario de Devoto.

Entre las posturas más repetidas aparece la idea de que es posible “modernizar sin destruir”, junto con el pedido de mayor transparencia sobre el futuro del predio y el impacto que podría tener sobre los comerciantes históricos.

Galería Gran Devoto. Foto: Devoto Magazine.

Un símbolo barrial en disputa

La Galería Gran Devoto forma parte de la memoria colectiva del barrio y ha sido durante décadas un punto de paso y encuentro para distintas generaciones. En un contexto donde Villa Devoto vive transformaciones urbanas aceleradas, su posible reconversión vuelve a poner en discusión el equilibrio entre desarrollo inmobiliario y preservación de la identidad barrial.

Por ahora, el futuro del histórico paseo permanece abierto. Sin definiciones oficiales, vecinos y comerciantes siguen atentos a lo que ocurra con un espacio que, más allá de su valor comercial, representa una parte importante de la historia cotidiana del barrio.