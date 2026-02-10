Falta muy poco para los Carnavales 2026 de Lima, en Zárate:

Los Carnavales 2026 de Lima ya tienen fecha: 13, 14 y 15 de febrero serán tres días a pura murga y comparsas en el Boulevard de Calle 2, entre Avenida 11 y Calle 17, en Lima, Partido de Zárate, en la provincia de Buenos Aires.

Como ya es tradición en la ciudad, las calles se llenarán de color, murga, comparsas y música para tres días a plena celebración, a solo 100 km. de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, habrá artistas en vivo en el escenario principal y un patio gastronómico con distintas propuestas para toda la familia.

Y como una opción más exclusiva, un sector VIP ofrecerá una ubicación con vistas privilegiadas y atención personalizada.

Todas las novedades en las redes sociales de @carnavallima, @munizarate y @secretariadelima.