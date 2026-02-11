Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal de Santa Clara del Mar. Foto: Prensa Mar Chiquita

La cuenta regresiva ya empezó para uno de los eventos más esperados del verano en la Costa Atlántica: la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal de Santa Clara del Mar. La Municipalidad de Mar Chiquita confirmó el cronograma completo de artistas que pasarán por el escenario principal “Juancho Orensanz”.

La celebración se desarrollará del 16 al 23 de febrero en la Rotonda del Viejo Contrabandista, con entrada libre y gratuita. Serán ocho noches a puro disfrute, con la mejor cerveza artesanal, propuestas gastronómicas, música en vivo, feria de emprendedores y actividades pensadas para toda la familia.

Durante la fiesta se presentarán más de 30 bandas locales y regionales, mientras que cada noche, a partir de las 20:00 horas, el escenario central recibirá a figuras nacionales de primer nivel.

En su 24ª edición, la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal contará con la presencia de artistas como: Antho Mattei, Antonio Ríos, Javier Calamaro, Los Abuelos, Los Totora, Mancha de Rolando y Nonpalidece, entre otros, en un evento que promete combinar turismo, entretenimiento y cultura junto al mar.

La programación completa de la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal

Lunes 16 de febrero

Agrupación Folclórica “Taki”

Murga “Lavate y vamo”

Murga Los Destacados de Parque Hermoso

Batucada Vieja Escuela

Murga Venganza de los Pobres

Batucada Poderosa Kayden

Murga Caprichosa Alegría

La Feliz Comparsa

Santa Cumbia del Mar

Sentimiento Tropical

Martes 17 de febrero

Amapola

Gilda Manson

Gabo Berry

La Capirocka

Nada Personal

Los Abuelos

La Marvel

Miércoles 18 de febrero

De Clara

Orquesta Popular Costera

Time Machine

Variete Cultural

Semilla y los Animales

Valeboard

Nonpalidece

Los Muertos

Jueves 19 de febrero

Dúo Santa Clara

Manu Hattom

Crisálida

Alegre Amanece

Onevision

Logordo

Javier Calamaro

El Grito del Gato

Viernes 20 de febrero

Desfile Aniversario 77 años

Los Rissoto y Javi Circo

Mario Mostafa

Humberto “El Viajero”

El Galpón de Jeremías

Dueños de lo Ajeno

D´Radix

La Escandalosa

Mancha de Rolando

Dale Que Sale

Sábado 21 de febrero

Estado de Cronopio

Jorell-Aytayalex

Beto Mena

Opuestos por el Vértice

Los Pepas

Cebra

Antho Mattei

Charly Moreno y Los Chikilines

Domingo 22 de febrero

La Juana Reynas

A Tempo

Jose Moya Show

Jueces de Mármol

Kimono Covers

La Masarandanga

Grupo Frack

Los Totora

La Re-Banda

Lunes 23 de febrero