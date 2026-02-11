Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal de Santa Clara del Mar: el cronograma completo y los artistas invitados
La cuenta regresiva ya empezó para uno de los eventos más esperados del verano en la Costa Atlántica: la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal de Santa Clara del Mar. La Municipalidad de Mar Chiquita confirmó el cronograma completo de artistas que pasarán por el escenario principal “Juancho Orensanz”.
La celebración se desarrollará del 16 al 23 de febrero en la Rotonda del Viejo Contrabandista, con entrada libre y gratuita. Serán ocho noches a puro disfrute, con la mejor cerveza artesanal, propuestas gastronómicas, música en vivo, feria de emprendedores y actividades pensadas para toda la familia.
Durante la fiesta se presentarán más de 30 bandas locales y regionales, mientras que cada noche, a partir de las 20:00 horas, el escenario central recibirá a figuras nacionales de primer nivel.
En su 24ª edición, la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal contará con la presencia de artistas como: Antho Mattei, Antonio Ríos, Javier Calamaro, Los Abuelos, Los Totora, Mancha de Rolando y Nonpalidece, entre otros, en un evento que promete combinar turismo, entretenimiento y cultura junto al mar.
La programación completa de la Fiesta Nacional de la Cerveza Artesanal
Lunes 16 de febrero
- Agrupación Folclórica “Taki”
- Murga “Lavate y vamo”
- Murga Los Destacados de Parque Hermoso
- Batucada Vieja Escuela
- Murga Venganza de los Pobres
- Batucada Poderosa Kayden
- Murga Caprichosa Alegría
- La Feliz Comparsa
- Santa Cumbia del Mar
- Sentimiento Tropical
Martes 17 de febrero
- Amapola
- Gilda Manson
- Gabo Berry
- La Capirocka
- Nada Personal
- Los Abuelos
- La Marvel
Miércoles 18 de febrero
- De Clara
- Orquesta Popular Costera
- Time Machine
- Variete Cultural
- Semilla y los Animales
- Valeboard
- Nonpalidece
- Los Muertos
Jueves 19 de febrero
- Dúo Santa Clara
- Manu Hattom
- Crisálida
- Alegre Amanece
- Onevision
- Logordo
- Javier Calamaro
- El Grito del Gato
Viernes 20 de febrero
- Desfile Aniversario 77 años
- Los Rissoto y Javi Circo
- Mario Mostafa
- Humberto “El Viajero”
- El Galpón de Jeremías
- Dueños de lo Ajeno
- D´Radix
- La Escandalosa
- Mancha de Rolando
- Dale Que Sale
Sábado 21 de febrero
- Estado de Cronopio
- Jorell-Aytayalex
- Beto Mena
- Opuestos por el Vértice
- Los Pepas
- Cebra
- Antho Mattei
- Charly Moreno y Los Chikilines
Domingo 22 de febrero
- La Juana Reynas
- A Tempo
- Jose Moya Show
- Jueces de Mármol
- Kimono Covers
- La Masarandanga
- Grupo Frack
- Los Totora
- La Re-Banda
Lunes 23 de febrero
- Ruido Pampa
- Tino y Los Grabetas
- Son del Tambor
- Atlántida Queda Lejos
- Ruben de la Cruz “El Mariachi”
- Popurri y Mandale Cumbia
- Antonio Ríos