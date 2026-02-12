El histórico restaurante cambia de casa Foto: Instagram @sarasanegro

Mar del Plata se prepara para un cambio que marca un antes y un después en su identidad gastronómica: Sarasanegro, considerado por muchos el mejor restaurante de la ciudad, deja atrás su mítico local para mudarse a un chalet histórico de 1927, iniciando así un nuevo capítulo después de 23 años de trayectoria.

Esta decisión no solo implica un cambio de dirección, sino también una evolución natural para un proyecto que transformó la cocina marplatense desde sus cimientos.

Un restaurante que cambió la gastronomía local

Cuando abrió en 2003, Mar del Plata estaba dominada por propuestas clásicas y orientadas al turismo. Sarasanegro rompió ese molde apostando por una cocina centrada en el producto del Atlántico Sur, la temporalidad y una técnica refinada que sus creadores, Fernanda Sarasa y el chef Patricio Negro, adquirieron en dos cocinas de referencia mundial: la de Martín Berasategui en España y Da Vittorio en Italia, con estrella Michelin.

Esta visión cambió para siempre la manera en que la ciudad entendía sus pescados y mariscos. La carta —que rota según la pesca del día— incluye especies como merluzón, lenguado, palometa, chernia, anchoa de banco y pez limón, tratadas con una técnica que prioriza la pureza y el sabor del producto.

Platos icónicos como el arroz cremoso con tinta y chipirones o sus carpaccios conviven con menús por pasos pensados para disfrutar sin apuros, una experiencia cada vez más valorada tanto por locales como por visitantes de todo el país.

El local se muda a un chalet histórico Foto: Instagram @sarasanegro

Un chalet histórico para una nueva etapa

La mudanza no es solo estratégica: es simbólica. El nuevo espacio —un chalet casi centenario— representa un salto cualitativo y estético que acompaña la madurez del proyecto. La dupla Sarasa–Negro lo describe como la evolución natural de un restaurante que creció junto con la ciudad y su público.

Después de comenzar en un local pequeño y luego expandirse al de al lado por la alta demanda, esta nueva casa ofrece una oportunidad para reimaginar la experiencia Sarasanegro sin perder su esencia.

Reconocimientos que impulsan

El prestigio del restaurante no es solo local: Patricio Negro fue reconocido por The Best Chef en 2024 y 2025, una distinción que confirma el impacto de su cocina en el mapa gastronómico argentino e internacional.

Este reconocimiento reafirma a Sarasanegro como una referencia ineludible dentro de la cocina de mar contemporánea, posicionándolo a la altura de los mejores establecimientos del país.

Lo que significa esta mudanza para Mar del Plata

Sarasanegro no es simplemente un restaurante: es un símbolo cultural. Su cambio de sede se vive como el inicio de una nueva etapa, pero también como un recordatorio de cómo la gastronomía puede moldear la identidad de una ciudad.

Mientras Mar del Plata atraviesa desafíos en su escena gastronómica —con cierres frecuentes de locales según datos gremiales—, la continuidad y crecimiento de un proyecto de esta envergadura genera entusiasmo y expectativa sobre lo que viene.

Sarasanegro, un clásico marplatense Foto: Instagram @sarasanegro

Una mesa que sigue marcando el rumbo

La mudanza no es una despedida, sino una reinvención. Sarasanegro permanece fiel a su bandera: una cocina honesta, precisa y profundamente conectada con el mar.

Y ahora, desde un nuevo escenario que combina historia, identidad y visión contemporánea, el restaurante más influyente de Mar del Plata se prepara para seguir marcando el camino.