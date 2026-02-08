Año Nuevo Chino en Buenos Aires. Foto: Prensa.

La Argentina celebra el Año Nuevo Chino bajo el signo del Caballo de Fuego con una edición histórica que se extenderá durante todo febrero y abarcará distintas ciudades del país. En 2026, la tradicional festividad alcanza su vigésima edición con una programación inédita que combina tradición milenaria, arte contemporáneo y tecnología, consolidándose como uno de los encuentros interculturales más relevantes del calendario nacional.

El inicio formal de los festejos en la Ciudad de Buenos Aires es este domingo 8 de febrero con una previa cultural abierta al público en la Plaza de los Parques Nacionales Argentinos, ubicada sobre la avenida Figueroa Alcorta, entre Sucre y Echeverría. La jornada funciona como antesala del mes del Año Nuevo Chino e incluye danzas tradicionales, expresiones artísticas, propuestas gastronómicas típicas y actividades pensadas para toda la familia.

El Caballo de Fuego será el animal del Nuevo Año Chino 2026. Foto: Freepik

El Barrio Chino: el epicentro de las celebraciones del Año Nuevo Chino

El epicentro de las celebraciones será, como cada año, el Barrio Chino de Belgrano. Allí, durante el fin de semana largo de Carnaval -del sábado 14 al martes 17 de febrero, entre las 12 y las 20 horas-, se desarrollará el evento central. Las calles del barrio se transformarán en un gran escenario a cielo abierto con danzas del Dragón y del León, espectáculos en altura frente al emblemático arco de ingreso, exhibiciones de artes marciales y presentaciones musicales que combinan sonidos tradicionales con propuestas actuales.

Entre los puntos destacados de la programación figuran los desfiles de moda bajo la consigna “Moderno y Milenario”, espacios dedicados al horóscopo y la astrología china y la participación activa de más de 288 comercios del Gran Barrio Chino, que ofrecerán propuestas gastronómicas, culturales y comerciales especiales durante los festejos.

Una de las grandes novedades de esta edición será la incorporación de robots cuadrúpedos, conocidos como “perros robot”, que participarán de las danzas y performances artísticas. Estas intervenciones simbolizan la fusión entre la China ancestral y su perfil más innovador, sumando un componente tecnológico a la celebración. A esto se sumarán acciones de muralistas reconocidos, que realizarán obras en vivo como parte del recorrido cultural.

Año Nuevo Chino en Buenos Aires. Foto: Prensa.

El domingo 15 de febrero, los diques de Puerto Madero serán escenario de la tradicional carrera de botes dragón, una competencia que reúne equipos de distintas procedencias y pone en valor conceptos como el trabajo en equipo y la perseverancia. Además, el lunes 16 de febrero, varios monumentos emblemáticos de la ciudad -como el Puente de la Mujer, el Planetario, la Floralis Genérica y la Torre Monumental- se iluminarán de rojo y dorado, colores asociados a la prosperidad y la buena fortuna.

Las celebraciones también se extenderán al interior del país. Jujuy y Salta tendrán actividades a fines de febrero, La Plata organizará una convocatoria masiva el 21 y 22, y Córdoba volverá a sumarse tras el éxito de ediciones anteriores. Así, el Año del Caballo de Fuego se proyecta como una fiesta en movimiento, que refuerza los lazos culturales entre China y la Argentina y celebra la diversidad a través del encuentro.