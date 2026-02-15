Pesca en Buenos Aires. Foto: NA

Muchos residentes en la Ciudad de Buenos Aires buscan escaparse de los ruidos que conllevan vivir en Capital Federal sin viajar demasiado ni gastar mucho dinero. Para aquellas personas, el lugar ideal es Tapalqué, una localidad argentina ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires.

A menos de cuatro horas de la ciudad, este pueblo se presenta como la joya escondida ideal para una escapada de fin de semana o incluso para ir y volver en el día si se se necesita desconectar un poco.

Pescar en Buenos Aires. Foto: Pixabay

Quienes se animen a viajar unas horas para pasar unos días en esta encantadora localidad bonaerense no pueden dejar de recorrer la Costanera del Arroyo Tapalqué, un largo paseo arbolado que se extiende junto a más de diez kilómetros de agua fresca, donde reinan la calma, el canto de los pájaros y el suave murmullo del arroyo.

Para quienes buscan mantenerse activos incluso durante las vacaciones, el entorno resulta ideal: se puede salir a correr, andar en bicicleta o simplemente caminar y respirar aire puro en un ambiente tranquilo y seguro. Para los amantes de las actividades acuáticas, el arroyo ofrece la posibilidad de pescar o de recorrerlo en kayak, disfrutando del paisaje natural desde una mirada diferente y a un ritmo propio.

Tapalqué, una localidad donde reina la paz en Buenos Aires. Foto: Pueblitos

El Balneario Municipal funciona como el principal punto de encuentro recreativo: un lugar pensado para pasar el día entero en familia o con amigos, con fogones y hornos de barro, además de canchas deportivas y juegos infantiles. Como plus, para los días más frescos, el pueblo cuenta con un natatorio climatizado, una excelente alternativa para disfrutar bajo techo durante todo el año.

Cómo llegar a Tapalqué

Desde la Ciudad de Buenos Aires se accede por la Ruta Nacional 3 hasta Azul y luego por la Ruta Provincial 51. El trayecto demanda entre tres y cuatro horas, según el estado del tránsito. Para quienes no disponen de vehículo propio, existen combis turísticas y servicios de transporte que parten desde el AMBA, especialmente durante los fines de semana largos.