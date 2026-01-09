Laguna Azul. Foto: NA.

A menos de 30 minutos de la ciudad de Córdoba, un nuevo espacio comienza a perfilarse como uno de los grandes protagonistas del verano en las sierras. En un entorno natural privilegiado, este complejo turístico propone una combinación atractiva de agua, aventura, descanso y gastronomía, pensada para quienes buscan una escapada distinta sin alejarse demasiado de la capital.

El corazón del proyecto es Laguna Azul, ubicada en la localidad de La Calera, un espejo de agua de tonalidades intensas que sorprende desde el primer vistazo. El color azul profundo no es casual: se debe a la presencia de minerales que quedaron tras la inundación de una antigua cantera. Hoy, ese pasado industrial dio lugar a un paisaje singular, rodeado de sierras, vegetación y cielo abierto.

Escapada de verano a Córdoba. Foto archivo.

La laguna cuenta con sectores de playa de arena, zonas habilitadas para nadar y espacios pensados para descansar o compartir un picnic. Todo el entorno invita a bajar el ritmo, conectarse con la naturaleza y disfrutar del aire libre, convirtiéndose en una de las postales más buscadas de la temporada 2025/2026.

Un parque acuático flotante que marca la diferencia

La gran novedad del verano es la llegada de Ola Park, considerado el segundo parque acuático inflable sobre el agua más grande del país. Instalado directamente sobre la laguna, el parque ocupa más de 2.000 metros cuadrados y ofrece una propuesta dinámica y divertida, ideal para grupos de amigos y familias.

El circuito incluye toboganes, plataformas, desafíos inflables y recorridos diseñados para saltar, trepar y deslizarse sobre el agua. Está habilitado para niños a partir de los 5 años y se posiciona como uno de los principales atractivos del complejo.

Laguna Azul, Córdoba. Foto: Instagram @olaparkk

Para quienes prefieren una experiencia más tranquila, también existe la posibilidad de alquilar kayaks y rolos, una opción perfecta para recorrer la laguna desde otra perspectiva y apreciar el paisaje serrano que la rodea.

Horarios, entradas y funcionamiento

La playa pública de Laguna Azul abre todos los días de 10 a 19 horas, con ingreso pago. Los residentes de La Calera, presentando DNI, abonan una tarifa reducida, mientras que los visitantes pagan una entrada general. El estacionamiento también tiene valores diferenciados según la condición de residente o turista.

Ola Park, Laguna Azul. Video Instagram @yenyortegab

En cuanto a Ola Park, durante el mes de diciembre funciona los fines de semana y feriados, mientras que a partir de enero abre todos los días, siempre en el mismo horario. La entrada general al parque acuático permite el acceso a todas las atracciones inflables.

Un dato importante a tener en cuenta: en caso de lluvia, la laguna y el parque permanecen cerrados, y solo queda habilitado el restaurante del predio.

Gastronomía y experiencias más allá de la laguna impactante

La propuesta del complejo no se limita a lo recreativo. Dentro del predio funciona Aldeano, un restaurante que apuesta por una cocina de autor con identidad local y una carta de coctelería pensada para acompañar el paisaje. Comer frente a la laguna, con las sierras como telón de fondo, suma un plus a la experiencia.

Laguna Azul. Foto: NA.

En los próximos meses, además, está prevista la apertura de La Cava, un espacio orientado a los amantes del vino y las experiencias gastronómicas más exclusivas.

Los organizadores del proyecto buscan consolidar un espacio integral, donde convivan distintas actividades: desde jornadas de bienestar con propuestas de meditación y mindfulness, hasta encuentros musicales, eventos especiales y experiencias nocturnas al aire libre.

Cómo llegar a Laguna Azul

Llegar a Laguna Azul es sencillo desde distintos puntos de la provincia:

Desde Córdoba Capital: tomar Avenida Colón hacia el oeste y continuar por Ruta E55 en dirección a La Calera, siguiendo la señalización.

Desde Villa Carlos Paz: tomar la autopista hacia Córdoba y luego la conexión con la Ruta E55 rumbo a La Calera.

Un destino en pleno crecimiento

La puesta en valor de Laguna Azul y el desarrollo de proyectos como Ola Park forman parte de una estrategia más amplia para posicionar a La Calera como un destino clave dentro de las Sierras Chicas. La iniciativa impulsa el turismo, genera empleo local y suma una nueva alternativa recreativa para visitantes de todas las edades.

Con aguas de colores intensos, paisajes serranos y propuestas para pasar el día completo, Laguna Azul se consolida como uno de los nuevos imperdibles del verano cordobés, ideal para combinar aventura, descanso y naturaleza en un solo lugar.