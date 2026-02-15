Relax para adultos mayores: parque termal bonaerense con descuentos para jubilados. Foto: Freepik AI

Si buscás una escapada corta cerca de Buenos Aires, el Parque Termal Dolores surge como una alternativa ideal. Ubicado sobre la Ruta 2, el principal corredor que conecta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la costa atlántica, el complejo combina piletas recreativas y de aguas termales.

Algunas están cubiertas con cúpulas vidriadas que mantienen un microclima estable, con servicios de bienestar y entretenimiento diseñados tanto para adultos mayores como para visitantes de todas las edades. La proximidad y la accesibilidad lo convierten en una opción cómoda para viajes de uno o dos días, sin traslados extensos.

Parque termal de Dolores. Foto: Municipalidad.

Parque termal Dolores: beneficios, tarifas y servicios

El parque se distingue por ofrecer tarifas diferenciadas, con descuentos especiales para jubilados, así como valores adaptados según la edad, residencia o modalidad de visita.

Además de las piletas, la infraestructura incluye vestuarios, baños, estacionamiento y un centro comercial con 45 locales, donde se encuentran propuestas gastronómicas y servicios complementarios que amplían la experiencia durante toda la jornada.

El complejo cuenta también con un hotel propio de 60 habitaciones, que ofrece desayuno, servicio a la habitación, sauna seco, sala de masajes, salón de eventos y conexión WiFi.

Parque Termal Dolores. Foto: turismodetermas.com

Esta modalidad permite a los visitantes prolongar su estadía sin necesidad de trasladarse fuera del predio. Para el entretenimiento, el parque dispone de gimnasio, terrazas, rooftop bar, salón de juegos y parque con atracciones, combinando bienestar, descanso y diversión.

Cómo llegar al Parque Termal Dolores

En auto particular: desde Buenos Aires, se llega en aproximadamente dos horas y media por la Autovía 2, con accesos señalizados desde el centro de Dolores.

Transporte público: desde la Terminal de Ómnibus de Retiro parten colectivos de larga distancia hasta Dolores, donde se puede completar el traslado final en taxi o remis.

Excursiones privadas: algunas incluyen traslados directos y entradas al parque, lo que facilita la visita a quienes prefieren no conducir.

Gracias a su ubicación estratégica, infraestructura completa y beneficios especiales para jubilados, el Parque Termal Dolores se consolida como un destino integral para disfrutar de relax, bienestar y entretenimiento, ideal para quienes buscan descansar sin alejarse demasiado de la capital y aprovechar una experiencia termal de calidad durante la temporada de verano.