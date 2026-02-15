Venice Simplon-Orient-Express. Foto: Instagram @vsoetrain

Viajar en tren sigue siendo una de las formas más atractivas de recorrer Europa, especialmente para quienes buscan disfrutar del camino tanto como del destino. La extensa y eficiente red ferroviaria del continente permite atravesar montañas, costas y ciudades históricas en pocos días, con propuestas que combinan paisajes, cultura y lujo.

De cara a 2026, varias rutas icónicas y trenes de época volverán a ponerse en marcha, ofreciendo experiencias únicas que recorren desde el sur de España hasta Italia.

Lujo sobre rieles: tres recorridos impresionantes en Europa

Sevilla–Madrid: el lujo andaluz sobre rieles

Uno de los lanzamientos más esperados es la nueva ruta del tren Al Ándalus, que comenzará a operar en primavera entre Sevilla y Madrid. El itinerario, de siete días y más de 480 kilómetros, incluye paradas en ciudades históricas y destinos costeros como Cádiz, Córdoba, Jerez, Mérida y Aranjuez.

Tren Al Ándalus. Foto: eltrenalandalus.com

El tren, compuesto por vagones originales de 1929 restaurados, propone una experiencia inspirada en los viajes de la realeza europea, con salones de estilo años 20, gastronomía regional a cargo de chefs reconocidos y alojamiento de alta gama. Las tarifas parten desde los 11.200 euros por persona y varían según el tipo de cabina.

De París a la costa amalfitana en el Venice Simplon-Orient-Express

Otra novedad llegará en mayo de 2026 con la nueva ruta del Venice Simplon-Orient-Express, que unirá París con la costa amalfitana. El viaje inaugural combinará trayectos ferroviarios con experiencias exclusivas fuera del tren, como paseos en barco, clases de cocina, visitas culturales y una estadía en un hotel histórico de Ravello.

Venice Simplon-Orient-Express. Foto: Instagram @vsoetrain

Los pasajeros podrán elegir entre distintos tipos de camarotes y disfrutar de espectáculos en vivo, gastronomía de autor y actividades personalizadas. El itinerario incluye una noche a bordo del tren y dos noches de alojamiento de lujo en Italia.

El regreso del mítico Orient Express

Por último, se espera el relanzamiento del Orient Express original, previsto para 2026 o 2027. Este histórico tren, que dejó de circular en 1977, volverá con un diseño art déco restaurado por artesanos especializados. Aunque aún no se confirmaron precios ni recorridos, se estima que retomará parte de su ruta clásica por ciudades como Viena, Budapest y Múnich.

Orient Express original. Foto: Wikipedia.

El proyecto incluye vagones restaurante de alta cocina, bares de diseño refinado y suites de lujo, entre ellas una suite presidencial que ocupa un vagón completo. Quienes quieran conocer un adelanto del interior podrán visitar una exposición dedicada al Art Déco en el Museo de Artes Decorativas de París, abierta hasta abril de 2026.