Tortita negra, factura. Foto: Pinterest.

La localidad bonaerense de General Lavalle volverá a ser uno de los grandes atractivos turísticos y culturales de la provincia con una nueva edición de la tradicional Fiesta de la Torta Negra. El evento se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 de junio, con entrada libre y gratuita, y contará con una amplia propuesta de actividades para toda la familia, entre ellas espectáculos musicales, opciones gastronómicas, recorridos turísticos y distintas expresiones culturales.

Las fiestas regionales suelen despertar gran expectativa y se convierten en una excelente alternativa para una escapada de fin de semana. En ese marco, la Fiesta de la Torta Negra, ya consolidada como uno de los eventos más representativos de General Lavalle, tendrá este año un cierre destacado con la presentación de Los Palmeras, una de las bandas más reconocidas y populares de la cumbia argentina.

Fiesta de la Torta Negra. Foto: Redes sociales.

Actividades para toda la familia en la Fiesta de la Torta Negra

La octava edición de la Fiesta de la Torta Negra se desarrollará sobre la avenida Mitre, principal arteria de General Lavalle, donde se montará un gran predio con puestos gastronómicos, feria de emprendedores y espectáculos en vivo durante las dos jornadas.

Uno de los principales atractivos será la presencia de históricas panaderías locales que elaboran la clásica torta negra lavallense, un producto típico de la gastronomía regional que con el paso de los años se transformó en símbolo de identidad para el distrito.

Entre los establecimientos participantes estará la tradicional Panadería Del Pueblo, señalada por muchos vecinos como el lugar donde nació esta reconocida receta bonaerense. Además de la propuesta gastronómica, la Municipalidad impulsará visitas guiadas a museos y sitios históricos de General Lavalle, con el objetivo de combinar turismo, cultura y patrimonio local en un mismo evento.

Desde el municipio remarcaron que buscan consolidar nuevamente a la ciudad como un punto de encuentro regional durante el fin de semana, promoviendo actividades accesibles para vecinos y turistas de distintas localidades.

Los Palmeras serán el gran cierre musical de la Fiesta de la Torta Negra

El broche de oro de esta edición estará a cargo de Los Palmeras, grupo histórico de la cumbia argentina que llegará a General Lavalle para encabezar la jornada final del festival.

La banda santafesina atraviesa una nueva etapa artística luego de la salida de Rubén “Cacho” Deicas en 2025. Actualmente, el grupo continúa con las voces de Pablo López y Lucas Delfratte, manteniendo el estilo que los convirtió en referentes indiscutidos de la cumbia nacional.

Los Palmeras serán los encargados de cerrar una de las celebraciones gastronómicas más importantes de la provincia. Foto: Facebook / Municipalidad General Lavalle.

En declaraciones recientes, integrantes del grupo destacaron el vínculo construido con distintas generaciones de fanáticos y aseguraron: “Los Palmeras son una marca registrada. Hace 50 años que hacen bailar a la gente”.

También remarcaron que la esencia musical de la banda seguirá intacta pese a los cambios recientes en la formación. “El estilo es inconfundible y vamos a seguir manteniendo esa línea musical”, afirmaron.

Cómo llegar a General Lavalle

Para llegar a General Lavalle desde la Ciudad de Buenos Aires, la forma más común es ir en auto por la Ruta 2 y luego conectar con la Ruta Provincial 11. El recorrido es de aproximadamente 300 kilómetros y demanda unas 3 horas de viaje, dependiendo del tránsito.

En auto:

Autopista Buenos Aires – La Plata

Ruta Provincial 2

Ruta Provincial 63

Ruta Provincial 11 hasta General Lavalle

La ciudad está ubicada cerca de San Clemente del Tuyú y de la costa atlántica bonaerense.

En micro:

También se puede llegar en ómnibus desde la Terminal de Retiro. Algunas empresas viajan hasta San Clemente del Tuyú y desde allí se puede continuar hacia General Lavalle. La terminal local es la Terminal de General Lavalle.