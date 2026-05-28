Los mejores consejos para pescar pejerreyes en la Laguna Benicio Delfín Pérez:

Guía completa para pescar pejerrey en Benicio Delfín Pérez Foto: enbocadetodoshd

Si estás buscando un lugar donde la pesca de pejerrey se combine con un entorno cuidado, servicios y buena accesibilidad, la Laguna Benicio Delfín Pérez es una de esas joyas pampeanas que vienen sonando fuerte. Esta reserva urbana está ubicada al sudeste de General Pico, a unos 5 km del centro, y ofrece un predio amplio (aprox. 171 hectáreas) con espacios de sombra, parrillas, sanitarios, proveeduría y sectores recreativos para pasar el día completo.

En esta guía vas a encontrar técnicas concretas, citas de especialistas, qué equipo rinde más, dónde pararte según el viento y qué reglas respetar para pescar legal y responsablemente en la provincia de La Pampa.

Ubicación y cómo llegar: el “mapa mental” para arrancar bien

La laguna forma parte de la Reserva Natural Urbana Benicio Delfín Pérez, una zona preparada para recreación, deportes náuticos sin motor y pesca. En auto desde Buenos Aires, medios locales describen un viaje de 7 a 8 horas, tomando RN 5 hasta Santa Rosa y luego rutas provinciales hacia General Pico.

Dato clave para planificar el día: el predio abre desde las 6:00 y la pesca está habilitada, pero se recuerda que está prohibido pescar de noche.

Reglamento en La Pampa: cupo, talla y días habilitados

Antes de hablar de líneas y carnadas, lo que te hace “volver” es respetar las reglas. Para pesca deportiva en La Pampa, la normativa vigente (Disposición 11/2026, difundida por medios provinciales y especializados) fija para el pejerrey: máximo 25 piezas por pescador por día y longitud mínima 25 cm.

Equipo, carnadas, viento, reglamento, cupos y datos del predio Foto: Municipio General Pico

Además, en el período de mayor resguardo reproductivo, se establece un esquema de días restringidos: del 1 de septiembre al 30 de noviembre se permite pescar solo viernes, sábados, domingos y feriados nacionales (para ríos y lagunas habilitadas).

Y un punto que muchos pasan por alto: el permiso pampeano se gestiona de forma digital y la normativa refuerza controles (QR) y requisitos administrativos.

Tip 1 de los que pescan seguido: “leé el viento” y elegí la orilla correcta

El pejerrey es un pez de hábitos cambiantes: un mismo espejo puede rendir muy distinto con viento o sin viento. En notas técnicas de pesca, se repite una regla práctica: buscar “donde muere el viento”, porque ahí se acumula comida y el pez entra a comer.

En palabras simples:

Con viento moderado: probá la orilla “batida” (rompiente suave).

Con calma chicha: bajá brazoladas y buscá media agua/fondo hasta ubicar cardumen.

Tip 2: la mojarra manda, pero el tamaño y el cuidado definen el pique

El periodista especializado Jorge Virgilio (Weekend) lo resume con algo que parece obvio, pero no lo es: la mojarra es “la carnada que se lleva las palmas”, pero hay que comprarla según el pesquero y el momento del año; además, conservarla bien (cambiar agua, aireador) evita que se “apague” y pierdas efectividad.

Checklist rápido de carnadas rendidoras en laguna:

Mojarra viva (prioridad).

Filet finito (dientudo/pejerrey/anchoa), bien “devastado” para que flamee natural.

Tip 3: el equipo “clásico” que más perdona errores

Para lagunas, la base que más se repite en guías técnicas es:

Caña de 4,0 a 4,5 m para manejar líneas de flote cómodamente.

Reel frontal liviano.

Anzuelos chicos (muy usado del N° 6 al 10 , según porte y carnada).

Línea de 3 boyas (o multiboya) con puntero y brazoladas regulables.

En otra guía práctica, se remarca por qué: el pejerrey “no muerde”, succiona, y por eso conviene caña blanda y clavada suave (tensar, no “cachetear”).

Pejerrey en Laguna Benicio Delfín Pérez Foto: Municipio General Pico

Tip 4: profundidades ganadoras y cómo encontrarlas en 10 minutos

Si llegás y no tenés referencias del día, aplicá este método de búsqueda:

Arrancá con tres profundidades distintas en las brazoladas (arriba/medio/abajo). Dale 15–20 minutos por sector. Si hay señales (toques, pejes chicos, persecución), ajustá todos a esa capa de agua.

Este enfoque de “probar capas” aparece en tutoriales y guías de pesca en lagunas como forma rápida de ubicar el cardumen sin perder media jornada.

Tip 5: horarios y convivencia en la Reserva

Además de las reglas provinciales, la Reserva publica recomendaciones para cuidar el lugar: llevarse residuos, usar parrillas habilitadas, respetar indicaciones del personal y evitar música fuerte. Y, de nuevo: pesca sí, pero no nocturna.

Si además vas con familia, el entorno está preparado con servicios y áreas recreativas (sombrillas, bancos, juegos, proveeduría), lo que hace más llevadera una jornada larga de “buscar el pique”.

Precios y costos: lo que sí se puede afirmar con fuente y lo que conviene chequear

Entrada al predio: medios turísticos reportan que la entrada es libre y gratuita .

Permiso de pesca: en La Pampa es obligatorio y está sujeto a tasa , con gestión digital (QR). El monto exacto puede variar por normativa impositiva anual, por lo que conviene consultarlo al tramitarlo.

Comparativa útil (si venís de provincia de Buenos Aires y estás habituado a esos valores): para 2026, medios del sector publicaron licencias bonaerenses como referencia (ej.: anual no federada $5.005; anual federada $2.502,50; turística 20 días $1.815). Ojo: esto no reemplaza el permiso pampeano, es solo una guía de “orden de magnitud” para presupuestar.

La fórmula “simple” que más funciona en Benicio Delfín Pérez