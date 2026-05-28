Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
jueves, 28 de mayo de 2026, 17:45
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Guía completa para pescar pejerrey en Benicio Delfín Pérez
Guía completa para pescar pejerrey en Benicio Delfín Pérez Foto: enbocadetodoshd

Si estás buscando un lugar donde la pesca de pejerrey se combine con un entorno cuidado, servicios y buena accesibilidad, la Laguna Benicio Delfín Pérez es una de esas joyas pampeanas que vienen sonando fuerte. Esta reserva urbana está ubicada al sudeste de General Pico, a unos 5 km del centro, y ofrece un predio amplio (aprox. 171 hectáreas) con espacios de sombra, parrillas, sanitarios, proveeduría y sectores recreativos para pasar el día completo.

En esta guía vas a encontrar técnicas concretas, citas de especialistas, qué equipo rinde más, dónde pararte según el viento y qué reglas respetar para pescar legal y responsablemente en la provincia de La Pampa.

Ubicación y cómo llegar: el “mapa mental” para arrancar bien

La laguna forma parte de la Reserva Natural Urbana Benicio Delfín Pérez, una zona preparada para recreación, deportes náuticos sin motor y pesca. En auto desde Buenos Aires, medios locales describen un viaje de 7 a 8 horas, tomando RN 5 hasta Santa Rosa y luego rutas provinciales hacia General Pico.

Dato clave para planificar el día: el predio abre desde las 6:00 y la pesca está habilitada, pero se recuerda que está prohibido pescar de noche.

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Reglamento en La Pampa: cupo, talla y días habilitados

Antes de hablar de líneas y carnadas, lo que te hace “volver” es respetar las reglas. Para pesca deportiva en La Pampa, la normativa vigente (Disposición 11/2026, difundida por medios provinciales y especializados) fija para el pejerrey: máximo 25 piezas por pescador por día y longitud mínima 25 cm.

Equipo, carnadas, viento, reglamento, cupos y datos del predio Foto: Municipio General Pico

Además, en el período de mayor resguardo reproductivo, se establece un esquema de días restringidos: del 1 de septiembre al 30 de noviembre se permite pescar solo viernes, sábados, domingos y feriados nacionales (para ríos y lagunas habilitadas).

Y un punto que muchos pasan por alto: el permiso pampeano se gestiona de forma digital y la normativa refuerza controles (QR) y requisitos administrativos.

Tip 1 de los que pescan seguido: “leé el viento” y elegí la orilla correcta

El pejerrey es un pez de hábitos cambiantes: un mismo espejo puede rendir muy distinto con viento o sin viento. En notas técnicas de pesca, se repite una regla práctica: buscar “donde muere el viento”, porque ahí se acumula comida y el pez entra a comer.

En palabras simples:

  • Con viento moderado: probá la orilla “batida” (rompiente suave).
  • Con calma chicha: bajá brazoladas y buscá media agua/fondo hasta ubicar cardumen.

Tip 2: la mojarra manda, pero el tamaño y el cuidado definen el pique

El periodista especializado Jorge Virgilio (Weekend) lo resume con algo que parece obvio, pero no lo es: la mojarra es “la carnada que se lleva las palmas”, pero hay que comprarla según el pesquero y el momento del año; además, conservarla bien (cambiar agua, aireador) evita que se “apague” y pierdas efectividad.

Checklist rápido de carnadas rendidoras en laguna:

  • Mojarra viva (prioridad).
  • Filet finito (dientudo/pejerrey/anchoa), bien “devastado” para que flamee natural.

Tip 3: el equipo “clásico” que más perdona errores

Para lagunas, la base que más se repite en guías técnicas es:

  • Caña de 4,0 a 4,5 m para manejar líneas de flote cómodamente.
  • Reel frontal liviano.
  • Anzuelos chicos (muy usado del N° 6 al 10, según porte y carnada).
  • Línea de 3 boyas (o multiboya) con puntero y brazoladas regulables.

En otra guía práctica, se remarca por qué: el pejerrey “no muerde”, succiona, y por eso conviene caña blanda y clavada suave (tensar, no “cachetear”).

Pejerrey en Laguna Benicio Delfín Pérez Foto: Municipio General Pico

Tip 4: profundidades ganadoras y cómo encontrarlas en 10 minutos

Si llegás y no tenés referencias del día, aplicá este método de búsqueda:

  1. Arrancá con tres profundidades distintas en las brazoladas (arriba/medio/abajo).
  2. Dale 15–20 minutos por sector.
  3. Si hay señales (toques, pejes chicos, persecución), ajustá todos a esa capa de agua.

Este enfoque de “probar capas” aparece en tutoriales y guías de pesca en lagunas como forma rápida de ubicar el cardumen sin perder media jornada.

Tip 5: horarios y convivencia en la Reserva

Además de las reglas provinciales, la Reserva publica recomendaciones para cuidar el lugar: llevarse residuos, usar parrillas habilitadas, respetar indicaciones del personal y evitar música fuerte. Y, de nuevo: pesca sí, pero no nocturna.

Si además vas con familia, el entorno está preparado con servicios y áreas recreativas (sombrillas, bancos, juegos, proveeduría), lo que hace más llevadera una jornada larga de “buscar el pique”.

Precios y costos: lo que sí se puede afirmar con fuente y lo que conviene chequear

  • Entrada al predio: medios turísticos reportan que la entrada es libre y gratuita.
  • Permiso de pesca: en La Pampa es obligatorio y está sujeto a tasa, con gestión digital (QR). El monto exacto puede variar por normativa impositiva anual, por lo que conviene consultarlo al tramitarlo.
  • Comparativa útil (si venís de provincia de Buenos Aires y estás habituado a esos valores): para 2026, medios del sector publicaron licencias bonaerenses como referencia (ej.: anual no federada $5.005; anual federada $2.502,50; turística 20 días $1.815). Ojo: esto no reemplaza el permiso pampeano, es solo una guía de “orden de magnitud” para presupuestar.

La fórmula “simple” que más funciona en Benicio Delfín Pérez

  1. Llegá temprano, elegí sectores según viento, y empezá “barriendo” profundidades.
  2. Mojarra viva bien cuidada + presentación prolija (anzuelo acorde) = más pique.
  3. Respetá cupos, tallas y días habilitados: 25 piezas / 25 cm y restricciones de septiembre a noviembre.