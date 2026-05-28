Llegó la modalidad europea para caminar y conocer Buenos Aires gratis: qué ofrecen los nuevos Free Tours
La tendencia “free tour” (sin precio fijo) ya es furor: recorridos a pie por barrios icónicos y cementerios históricos, con aporte voluntario al final. Máximo Velázquez, encargado de Free Tours Buenos Aires, lidera una agenda con circuitos clásicos y joyas barriales.
La escena es simple y poderosa: te anotás, caminás dos horas con un guía, escuchás historia y anécdotas, y al final decidís cuánto aportar según tu experiencia. Ese es el corazón del Free Tour (o “tour libre”), una modalidad sin precio fijo que se expandió por Europa y que ahora pisa fuerte en la Ciudad.
En Free Tours Buenos Aires lo explican sin vueltas: el aporte es voluntario y, como referencia habitual, sugieren un rango de 10 a 20 dólares por persona (o equivalente), siempre atado al disfrute del recorrido. La mayoría de sus circuitos dura aproximadamente 2 horas, y los guías se reconocen por un paraguas y micrófono, un detalle práctico cuando la ciudad hierve de turistas y caminantes.
Máximo Velázquez, el guía que convirtió la caminata en una experiencia con relato
Detrás de esta propuesta aparece un nombre propio: Máximo Velázquez, guía y divulgador del patrimonio porteño, señalado en entrevistas como el encargado turístico del proyecto y una de sus caras más visibles. En la web oficial del equipo también figura “Máximo” dentro del staff de Free Tours Buenos Aires.
Velázquez lo resume como tendencia global: hace años que los free tours crecen porque eliminan la barrera económica de entrada y dejan la valoración en manos del viajero. El resultado es un tipo de turismo que se parece más a una clase caminada que a una excursión apurada: arquitectura, política, inmigración, cultura popular y hasta fenómenos nuevos como el “necroturismo” (visitas a cementerios con mirada histórica).
Todos los paseos que ofrece Free Tours Buenos Aires y qué vas a ver en cada uno
A continuación, la agenda completa que publican en su plataforma de reservas, con sus recorridos bajo modalidad free tour.
1) Casco Histórico de Buenos Aires (de Plaza de Mayo al Congreso)
Paradas destacadas: Plaza de Mayo, Casa Rosada, Avenida de Mayo, Catedral Metropolitana, Edificio La Prensa, Obelisco, Café Tortoni, Palacio del Congreso, Palacio Barolo. Dato histórico para mirar distinto: Plaza de Mayo es la más antigua de la Ciudad, escenario de hechos políticos clave y el sitio de la segunda fundación de Buenos Aires (1580).
2) Casco Histórico Nocturno (la ciudad iluminada)
Paradas: Plaza de Mayo, San Ignacio de Loyola, Basílica de San Francisco, Casa de la Cultura (La Prensa), Avenida de Mayo, Palacio de Correos, Puente de la Mujer y vista nocturna del Río de la Plata.
3) Cementerio de La Recoleta (mitos, leyendas y grandes nombres)
Incluye historias como Rufina Cambaceres, David Alleno, Liliana Crociati, Felicitas Guerrero, además de figuras como Leloir, Eva Perón, Sarmiento, Mitre y Guillermo Brown. Importante: informan que para ingresar hay que comprar entrada del cementerio (con tarifas diferenciadas) y que el cobro es ajeno al free tour.
4) Barrio de la Recoleta (aristocracia, palacios y postales)
Paradas: Av. Alvear y palacios, Embajada de Francia, Embajada de Brasil, Alvear Palace Hotel, Basílica del Pilar, Plaza Francia, Facultad de Derecho (UBA), Floralis Genérica y Museo Nacional de Bellas Artes.
5) Cementerio de la Chacarita (el más grande y la cultura popular)
Paradas: Carlos Gardel, Gilda, Gustavo Cerati, Juan Domingo Perón, Jorge Newbery y el Sexto Panteón (brutalismo).
6) Barrio de La Boca (color, conventillos y fútbol)
Paradas: Av. Don Pedro de Mendoza, Caminito, antiguo puerto, Plaza Bomberos Voluntarios, conventillos, historia del tango, La Bombonera y cultura boquense, arte callejero.
7) Barrio de San Telmo (bohemia, templos y rincones del tango)
Paradas: Basílica de San Francisco, Farmacia La Estrella, Librería de Ávila, San Ignacio, Santo Domingo, Mausoleo de Belgrano, Mafalda, Casa Mínima, Mercado de San Telmo, San Pedro Telmo y Plaza Dorrego.
8) Puerto Madero (reconversión urbana y paseo junto al río)
Paradas: Monumento a Juana Azurduy, Palacio Libertad, Fragata ARA Sarmiento, Puente de la Mujer, Monumento a Ana Frank, Alvear Tower, ex Cervecería Munich y Reserva Ecológica Costanera Sur. En entrevistas, Velázquez suele usar Puerto Madero como ejemplo de cómo la ciudad se reinventa: de zona portuaria a barrio moderno.
9) Bosques de Palermo (pulmón verde y cultura del paseo)
Paradas: Plaza Italia, Garibaldi, Jardín Botánico Carlos Thays, Ecoparque, Monumento de los Españoles, Rosedal, Jardín de los Poetas, Patio Andaluz y Planetario.
10) Villa Devoto (el “jardín” residencial y sus casonas)
Paradas: Plaza Arenales, Parroquia San Antonio de Padua, Palacio Antonio Devoto, Estación Villa Devoto, Palacio Ceci, casa de Diego Maradona, Palacio Stoppani, Escuela Juan O. Hall y Palacio Tamini.
11) Tour de Cine por Escenarios de Películas (Buenos Aires en pantalla)
Propuesta: arranca en Patio Bullrich (Posadas 1245) y recorre locaciones donde se filmaron escenas de Nueve Reinas, Relatos Salvajes y La historia oficial, mostrando fragmentos durante la caminata.
12) Barrio de Retiro (Belle Époque, torres y monumentos)
Paradas: Plaza San Martín, Palacio Anchorena, Palacio Paz, Kavanagh, Monumento a los Ingleses, Monumento a Malvinas, Palacio Mihanovich, Embajada de Francia (Palacio Ortiz Basualdo) y Plaza Carlos Pellegrini.
13) Barrio de Belgrano (multiculturalidad + fútbol)
En su versión detallada, listan: Barrancas de Belgrano, Casa de Valentín Alsina, Barrio Chino, paseo gastronómico VíaViva, Pasaje Arribeños y Estadio Monumental.
14) Parque Chas: Tour Especial 100k (el “laberinto” porteño)
En la grilla aparece como recorrido especial para celebrar los 100.000 seguidores. Y el barrio tiene historia propia: su diseño combina trazado radiocéntrico y calles con nombres de ciudades europeas; además, en 2005 se restituyó su carácter de barrio por ley.
Claves prácticas para hacerlo bien y evitar malos entendidos
- Reservá online: la oferta se organiza por agenda y cupos desde su sitio en su Instagram @freetoursbuenosaires
- Llevá efectivo y criterio: el modelo se sostiene con el aporte final; ellos mismos sugieren 10–20 USD como referencia.
- Identificá al guía: paraguas y micrófono como señales.
- Llueva o no, se camina: en sus FAQs indican que normalmente no suspenden por lluvia (salvo mal tiempo severo y aviso previo).
Por qué esta modalidad engancha
En tiempos de presupuestos ajustados y turistas que buscan experiencias “con sentido”, el free tour ofrece un trato directo: si el relato te atrapó, lo premiás. Y si, además, el guía sabe conectar puntos de una iglesia jesuita a un palacio aristocrático, de un conventillo inmigrante a un estadio la caminata deja de ser un paseo y se vuelve memoria.
Ahí aparece el diferencial de propuestas como la de Máximo Velázquez: la ciudad contada como un mapa vivo, con barrios que parecen europeos por momentos y profundamente rioplatenses al doblar la esquina.