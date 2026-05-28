Buenos Aires se sube a la tendencia europea del “free tour” Foto: Yasmin Ali Canal26.com

La escena es simple y poderosa: te anotás, caminás dos horas con un guía, escuchás historia y anécdotas, y al final decidís cuánto aportar según tu experiencia. Ese es el corazón del Free Tour (o “tour libre”), una modalidad sin precio fijo que se expandió por Europa y que ahora pisa fuerte en la Ciudad.

En Free Tours Buenos Aires lo explican sin vueltas: el aporte es voluntario y, como referencia habitual, sugieren un rango de 10 a 20 dólares por persona (o equivalente), siempre atado al disfrute del recorrido. La mayoría de sus circuitos dura aproximadamente 2 horas, y los guías se reconocen por un paraguas y micrófono, un detalle práctico cuando la ciudad hierve de turistas y caminantes.

Máximo Velázquez, el guía que convirtió la caminata en una experiencia con relato

Detrás de esta propuesta aparece un nombre propio: Máximo Velázquez, guía y divulgador del patrimonio porteño, señalado en entrevistas como el encargado turístico del proyecto y una de sus caras más visibles. En la web oficial del equipo también figura “Máximo” dentro del staff de Free Tours Buenos Aires.

Caminatas guiadas sin precio fijo, donde al final el viajero decide cuánto vale la experiencia Foto: Yasmin Ali Canal26.com

Velázquez lo resume como tendencia global: hace años que los free tours crecen porque eliminan la barrera económica de entrada y dejan la valoración en manos del viajero. El resultado es un tipo de turismo que se parece más a una clase caminada que a una excursión apurada: arquitectura, política, inmigración, cultura popular y hasta fenómenos nuevos como el “necroturismo” (visitas a cementerios con mirada histórica).

Todos los paseos que ofrece Free Tours Buenos Aires y qué vas a ver en cada uno

A continuación, la agenda completa que publican en su plataforma de reservas, con sus recorridos bajo modalidad free tour.

1) Casco Histórico de Buenos Aires (de Plaza de Mayo al Congreso)

Paradas destacadas: Plaza de Mayo, Casa Rosada, Avenida de Mayo, Catedral Metropolitana, Edificio La Prensa, Obelisco, Café Tortoni, Palacio del Congreso, Palacio Barolo. Dato histórico para mirar distinto: Plaza de Mayo es la más antigua de la Ciudad, escenario de hechos políticos clave y el sitio de la segunda fundación de Buenos Aires (1580).

2) Casco Histórico Nocturno (la ciudad iluminada)

Paradas: Plaza de Mayo, San Ignacio de Loyola, Basílica de San Francisco, Casa de la Cultura (La Prensa), Avenida de Mayo, Palacio de Correos, Puente de la Mujer y vista nocturna del Río de la Plata.

3) Cementerio de La Recoleta (mitos, leyendas y grandes nombres)

De Plaza de Mayo al Congreso, de Caminito a La Bombonera, y de la Recoleta a la Chacarita Foto: Yasmin Ali Canal26.com

Incluye historias como Rufina Cambaceres, David Alleno, Liliana Crociati, Felicitas Guerrero, además de figuras como Leloir, Eva Perón, Sarmiento, Mitre y Guillermo Brown. Importante: informan que para ingresar hay que comprar entrada del cementerio (con tarifas diferenciadas) y que el cobro es ajeno al free tour.

4) Barrio de la Recoleta (aristocracia, palacios y postales)

Paradas: Av. Alvear y palacios, Embajada de Francia, Embajada de Brasil, Alvear Palace Hotel, Basílica del Pilar, Plaza Francia, Facultad de Derecho (UBA), Floralis Genérica y Museo Nacional de Bellas Artes.

5) Cementerio de la Chacarita (el más grande y la cultura popular)

Paradas: Carlos Gardel, Gilda, Gustavo Cerati, Juan Domingo Perón, Jorge Newbery y el Sexto Panteón (brutalismo).

6) Barrio de La Boca (color, conventillos y fútbol)

Paradas: Av. Don Pedro de Mendoza, Caminito, antiguo puerto, Plaza Bomberos Voluntarios, conventillos, historia del tango, La Bombonera y cultura boquense, arte callejero.

7) Barrio de San Telmo (bohemia, templos y rincones del tango)

Calle Defensa Foto: sociallifeproject

Paradas: Basílica de San Francisco, Farmacia La Estrella, Librería de Ávila, San Ignacio, Santo Domingo, Mausoleo de Belgrano, Mafalda, Casa Mínima, Mercado de San Telmo, San Pedro Telmo y Plaza Dorrego.

8) Puerto Madero (reconversión urbana y paseo junto al río)

Paradas: Monumento a Juana Azurduy, Palacio Libertad, Fragata ARA Sarmiento, Puente de la Mujer, Monumento a Ana Frank, Alvear Tower, ex Cervecería Munich y Reserva Ecológica Costanera Sur. En entrevistas, Velázquez suele usar Puerto Madero como ejemplo de cómo la ciudad se reinventa: de zona portuaria a barrio moderno.

9) Bosques de Palermo (pulmón verde y cultura del paseo)

Paradas: Plaza Italia, Garibaldi, Jardín Botánico Carlos Thays, Ecoparque, Monumento de los Españoles, Rosedal, Jardín de los Poetas, Patio Andaluz y Planetario.

10) Villa Devoto (el “jardín” residencial y sus casonas)

Paradas: Plaza Arenales, Parroquia San Antonio de Padua, Palacio Antonio Devoto, Estación Villa Devoto, Palacio Ceci, casa de Diego Maradona, Palacio Stoppani, Escuela Juan O. Hall y Palacio Tamini.

11) Tour de Cine por Escenarios de Películas (Buenos Aires en pantalla)

Propuesta: arranca en Patio Bullrich (Posadas 1245) y recorre locaciones donde se filmaron escenas de Nueve Reinas, Relatos Salvajes y La historia oficial, mostrando fragmentos durante la caminata.

12) Barrio de Retiro (Belle Époque, torres y monumentos)

Paradas: Plaza San Martín, Palacio Anchorena, Palacio Paz, Kavanagh, Monumento a los Ingleses, Monumento a Malvinas, Palacio Mihanovich, Embajada de Francia (Palacio Ortiz Basualdo) y Plaza Carlos Pellegrini.

13) Barrio de Belgrano (multiculturalidad + fútbol)

En su versión detallada, listan: Barrancas de Belgrano, Casa de Valentín Alsina, Barrio Chino, paseo gastronómico VíaViva, Pasaje Arribeños y Estadio Monumental.

14) Parque Chas: Tour Especial 100k (el “laberinto” porteño)

En la grilla aparece como recorrido especial para celebrar los 100.000 seguidores. Y el barrio tiene historia propia: su diseño combina trazado radiocéntrico y calles con nombres de ciudades europeas; además, en 2005 se restituyó su carácter de barrio por ley.

Claves prácticas para hacerlo bien y evitar malos entendidos

Reservá online : la oferta se organiza por agenda y cupos desde su sitio en su Instagram @freetoursbuenosaires

Llevá efectivo y criterio : el modelo se sostiene con el aporte final; ellos mismos sugieren 10–20 USD como referencia.

Identificá al guía : paraguas y micrófono como señales.

Llueva o no, se camina: en sus FAQs indican que normalmente no suspenden por lluvia (salvo mal tiempo severo y aviso previo).

Una caminata con historia Foto: Yasmin Ali Canal26.com

Por qué esta modalidad engancha

En tiempos de presupuestos ajustados y turistas que buscan experiencias “con sentido”, el free tour ofrece un trato directo: si el relato te atrapó, lo premiás. Y si, además, el guía sabe conectar puntos de una iglesia jesuita a un palacio aristocrático, de un conventillo inmigrante a un estadio la caminata deja de ser un paseo y se vuelve memoria.

Ahí aparece el diferencial de propuestas como la de Máximo Velázquez: la ciudad contada como un mapa vivo, con barrios que parecen europeos por momentos y profundamente rioplatenses al doblar la esquina.