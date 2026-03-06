Laguna de Monte, en San Miguel del Monte. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Las escapadas cerca de CABA se consolidan como una de las principales tendencias turísticas para 2026, y dentro de ese escenario la Laguna de Monte aparece como una de las opciones más completas y accesibles de la provincia de Buenos Aires.

Ubicada en el partido de San Miguel del Monte, a poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, este destino combina naturaleza, tranquilidad y actividades al aire libre sin necesidad de realizar un viaje largo ni costoso.

Laguna de Monte, la localidad perfecta para visitar en el fin de semana largo. Foto: Municipalidad de Monte.

La Laguna de Monte es una alternativa ideal para quienes buscan descanso, aire libre y contacto con el entorno natural, ya sea en familia, en pareja o con amigos. Su cercanía con CABA y la facilidad de acceso la convierten en una escapada perfecta para fines de semana largos, mini vacaciones o incluso viajes espontáneos.

El traslado desde la Ciudad de Buenos Aires es sencillo. Existen micros que parten desde Retiro, con un tiempo de viaje estimado de dos horas y un costo aproximado de $12.000. También hay servicios de combis directas, una opción elegida por quienes priorizan comodidad y rapidez. Una vez en destino, la laguna se encuentra a pocos minutos del centro urbano, lo que permite combinar naturaleza con acceso inmediato a comercios, gastronomía y servicios turísticos.

La Laguna de Monte, un lugar ideal para descansar sin gastar de más. Foto: NA

Uno de los principales atractivos de la Laguna de Monte es su entorno natural. El espejo de agua forma parte del sistema de las Lagunas Encadenadas de Monte, un conjunto hídrico característico de la provincia de Buenos Aires que conecta lagunas y arroyos hasta desembocar en el río Salado.

Con una superficie de 686 hectáreas y una profundidad máxima de 2,30 metros, el paisaje ofrece un escenario ideal para el descanso y las actividades recreativas.

La pesca deportiva es uno de los grandes motivos por los que este destino es tan elegido. En sus aguas se pueden encontrar especies como pejerrey, carpa, tararira, bagre, dientudo y mojarra, lo que atrae tanto a pescadores experimentados como a quienes se inician en la actividad. A esto se suma el avistaje de aves, otra propuesta muy valorada por los amantes de la naturaleza y la fotografía.

Laguna de Monte, en San Miguel del Monte. Foto: Facebook / Cabaña El Bagual de Monte.

Durante los fines de semana largos, la laguna ofrece múltiples opciones para disfrutar al aire libre. El paseo costero que rodea el espejo de agua cuenta con un circuito de aproximadamente 10 kilómetros, ideal para caminar, correr o andar en bicicleta mientras se disfruta del paisaje. Además, el camping ubicado frente a la laguna dispone de sectores para pasar el día o acampar, con sombra, sanitarios y acceso directo al agua.

Entre las actividades más elegidas también se encuentra el kayak, una experiencia que permite recorrer la laguna desde otra perspectiva y disfrutar del silencio y la calma del entorno. Los asadores disponibles completan la propuesta y convierten a Monte en un destino ideal para almuerzos al aire libre, reuniones familiares y encuentros con amigos.

Cómo llegar a Laguna de Monte, en San Miguel del Monte

Por su combinación de naturaleza, relax, pesca deportiva y cercanía con la Ciudad de Buenos Aires, la Laguna de Monte se posiciona como una de las mejores escapadas cerca de CABA para 2026. Un destino accesible, sencillo y completo para quienes buscan desconectarse sin irse lejos.