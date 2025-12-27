Una escapada a pura tradición criolla: el pequeño pueblo en Ruta 2 famoso por su costillar a la estaca

Este lugar, además, es muy conocido por tener una iglesia abandonada con una increíble exposición de objetos de culto de distintos fotógrafos.

Fiesta Provincial del Costillar Foto: Fiestas Regionales

El asado es el plato estrella de la Argentina y un icono cultural, por lo que durante todo el mes de enero en Partido de Mar Chiquita, un pueblo de menos de mil habitantes busca a la persona que haga el mejor costillar de toda la Ruta 2.

Vivoratá es el pequeño pueblo que organiza la “Fiesta Provincial del Costillar” y se encuentra a 40 minutos de Mar del Plata, en el kilómetro 366 de la ruta Atlántica. Este lugar, además, es muy conocido por tener una iglesia abandonada con una increíble exposición de objetos de culto de distintos fotógrafos.

La Fiesta Provincial del Costillar

La edición 2026 del festival ya tiene fecha confirmada y se realizará los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero. Durante esas tres jornadas, Vivoratá se transforma en un gran escenario al aire libre donde la tradición gaucha, la gastronomía criolla y el espíritu festivo se combinan en un mismo plan.

El corazón de la fiesta son los costillares cocidos a la estaca, preparados por asadores locales con técnicas que se transmiten de generación en generación. La carne se cocina lentamente, durante varias horas, frente a las brasas, logrando un sabor intenso y una textura que es sello distintivo del evento. A esto se suman stands gastronómicos con otras opciones clásicas y una gran presencia de artesanos regionales.

Fiesta Provincial del Costillar Foto: Fiestas Regionales

El predio del festival se encuentra frente a la Ruta 2, lo que facilita el acceso tanto para quienes viajan desde Buenos Aires como para los que parten desde Mar del Plata. Además de la propuesta gastronómica, la fiesta ofrece un completo cronograma de actividades culturales y espectáculos pensados para toda la familia.

Uno de los momentos más esperados es la jineteada nocturna, junto con la tradicional prueba de riendas, que aportan identidad gaucha y convocan a una gran cantidad de público. Estas actividades suelen realizarse al caer la tarde y durante la noche, generando uno de los climas más característicos del festival.

La fascinante historia de la iglesia abandonada en ruta 2

Fue fundada en 1911 por Micaela Ugalde en memoria de su esposo Eustaquio Aristizábal. Se convirtió en un importante centro religioso hasta su cierre en los años 60s debido a daños estructurales por inundaciones.

Con la ayuda de la empresa de Raimundo Sampini, la iglesia fue inaugurada el 22 de marzo de 1911, bajo la bendición de Monseñor Bourdet. Tiene el detalle de que su construcción es una réplica en menor escala de la Catedral de Mar del Plata.

Iglesia de Vivoratá. Foto: Instagram @pueblosyciudades8

El edificio tenía tres naves, altares centrales y laterales, sumado a una cripta en el subsuelo para el matrimonio propietario y familiares. Además, albergaba lujosos elementos como un órgano, un púlpito tallado en madera y pilas para agua bendita importadas de Francia.

Micaela, viuda de Aristizábal, continuó su labor benefactora donando instalaciones educativas y hospitalarias a la comunidad. Pero al morir, la iglesia comenzó a deteriorarse, afectando gravemente a sus cimientos y estructura.

Para 1962, con la construcción de otra iglesia en la localidad, “La Micaela” cerró sus puertas de forma definitiva, dejando atrás un legado de esplendor y misterio en medio del campo bonaerense. A pesar de su deterioro actual atrae a curiosos, turistas y amantes de la historia y misterios.

Cómo llegar a la Fiesta Provincial del Costillar de Vivoratá

Desde Buenos Aires se debe tomar la Autopista Buenos Aires–La Plata y, a la altura del peaje de Hudson, continuar por la Autovía 2 Juan Manuel Fangio. Vivoratá se encuentra en el kilómetro 367, sobre la traza principal.

Desde Mar del Plata hay que circular por la Autovía 2 en sentido norte y recorrer aproximadamente 42 kilómetros, un trayecto de unos 40 minutos.

Asado a la estaca, tradición gaucha y espíritu de verano: Vivoratá vuelve a decir presente en enero de 2026 como una de las escapadas más tentadoras de la Ruta 2.