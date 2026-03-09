Uno de los hoteles más impresionantes de América:

Six Senses Xala. Foto: Six Senses

América Latina alberga algunas de las construcciones más imponentes del mundo. Desde los rascacielos de Santiago de Chile, hasta los grandes desarrollos urbanos de São Paulo o Ciudad de México, la región se destaca por proyectos arquitectónicos que sorprenden por su escala y diseño.

En este contexto, México se prepara para sumar una obra que promete captar la atención internacional. A diferencia de los tradicionales rascacielos, este nuevo proyecto se distingue por su enorme extensión horizontal: un complejo turístico que abarcará 1200 hectáreas y que aspira a convertirse en uno de los desarrollos más ambiciosos de la región.

Xala, México. Foto: Instagram @xala.mx

Xala, el megaproyecto turístico que promete transformar Costalegre

El megaproyecto Xala, ubicado en Costalegre, en el estado de Jalisco (México), se perfila como una de las iniciativas turísticas más ambiciosas del Pacífico mexicano. El desarrollo se levantará sobre una amplia área natural y albergará Six Senses Xala, el primer resort de esta reconocida marca en el país, cuya apertura está prevista para 2026.

La propuesta combina alojamiento de lujo con un fuerte enfoque en la preservación del entorno. El complejo incluirá hoteles, residencias y amplios espacios abiertos diseñados para integrarse con el paisaje costero, priorizando una intervención moderada en el territorio.

Por su escala y concepto, el proyecto ya es considerado uno de los desarrollos turísticos más relevantes de la región, con una propuesta que busca unir confort, arquitectura y contacto directo con la naturaleza.

Un modelo de turismo sostenible en la costa del Pacífico mexicano

Xala se proyecta como un destino centrado en el bienestar, la naturaleza y las experiencias locales. Su objetivo es posicionarse como un referente de turismo responsable en la región de Costalegre.

De acuerdo con información difundida por los desarrolladores, el proyecto busca consolidar un modelo turístico que respete tanto el medio ambiente como a las comunidades cercanas. El entorno natural incluye playas vírgenes, esteros y una rica vegetación costera, elementos que forman parte esencial del atractivo del lugar.

El diseño contempla senderos naturales, áreas abiertas y construcciones de baja densidad, con edificaciones pensadas para adaptarse al terreno sin alterar de forma agresiva su fisonomía.

Xala, México. Foto: Instagram @xala.mx

Cómo es Xala, uno de los desarrollos hoteleros más extensos de América

La vida en Xala se desarrollará a lo largo de 1200 hectáreas de naturaleza. El entorno combina paisajes costeros con campos agrícolas y ecosistemas protegidos. Entre sus particularidades se encuentran 178 hectáreas de campos de mango, además de 8 kilómetros de playa y dos esteros reconocidos como sitios Ramsar por su importancia ecológica.

El proyecto propone un concepto de lujo diferente, con solo 120 residencias distribuidas en todo el predio, lo que permite mayor privacidad, amplios espacios y una fuerte conexión con la naturaleza.

La primera etapa residencial incluye 75 ranchos frente al mar, cada uno con aproximadamente dos hectáreas de superficie, 58 metros de frente de playa y vistas panorámicas de 180 grados hacia el océano.

Xala, México. Foto: Instagram @xala.mx

Servicios y experiencias exclusivas para los residentes

Xala contará con un equipo de arquitectos, diseñadores y constructores encargados de desarrollar residencias personalizadas, pensadas para integrarse al entorno natural.

Los residentes tendrán acceso a una amplia variedad de servicios y espacios dedicados al descanso, el deporte y el contacto con la naturaleza. Entre las principales amenidades se destacan:

Hotel y spa de Six Senses

8 kilómetros de costa prácticamente virgen

Surf reef multipropósito y Surf Club

Tres beach clubs

Más de 30 kilómetros de senderos naturales

Club residencial con restaurante “del huerto a la mesa”

Centro ecuestre

Cancha de básquet y canchas de tenis, pádel y pickleball

Club de kayak y canoa

Granja orgánica

Campamento de conservación de tortugas

Faro con galería de arte

Club de vino y tequila

Gimnasio de última generación

Centro de entretenimiento

Campo de fútbol

Xala, México. Foto: Instagram @xala.mx

Dónde queda Xala y cómo llegar al nuevo destino de lujo de México

Xala se encuentra a una distancia relativamente cercana del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, uno de los principales accesos al Pacífico mexicano.

Además, en el futuro se prevé una conexión con la nueva terminal aérea de Chalacatepec-Tomatlán, lo que facilitará aún más el acceso a la zona.

Xala, México. Foto: Instagram @xala.mx

Para quienes buscan un destino que combine naturaleza, tranquilidad y servicios de lujo, la región de Costalegre continúa consolidándose como uno de los puntos turísticos más atractivos de México.