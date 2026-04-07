Con una apertura prevista entre 2026 y 2027 Foto: Foto generada con IA

Mientras destinos como Dubái y Arabia Saudita acaparan la atención mundial por sus obras faraónicas, en América Latina avanza silenciosamente uno de los proyectos hoteleros más ambiciosos del continente. Se trata de Xala, un desarrollo turístico de escala monumental que se extiende sobre 1.200 hectáreas de costa natural y que promete cambiar la forma de entender el lujo, el descanso y la relación entre turismo y medio ambiente.

El proyecto se ubica en Costalegre, en la costa del Pacífico mexicano, una región conocida por sus playas vírgenes, esteros y una biodiversidad aún poco intervenida. Allí se construye Six Senses Xala, el primer resort de esta prestigiosa marca internacional en México, con una apertura prevista entre 2026 y 2027, según los avances de obra informados oficialmente.

Un hotel que no crece hacia arriba, sino hacia los costados

A diferencia de los rascacielos y megaestructuras verticales que caracterizan a los grandes complejos de Medio Oriente, Xala apuesta por un concepto distinto: extensión horizontal y baja densidad constructiva. El desarrollo ocupa una superficie comparable a una pequeña ciudad, pero con edificaciones integradas al paisaje, evitando una intervención agresiva del entorno natural.

Dentro de las 1.200 hectáreas se distribuirán:

Un resort de lujo con suites de alto nivel

Residencias privadas

Senderos naturales

Zonas abiertas de conservación

Espacios dedicados al bienestar y experiencias locales

El diseño busca que el visitante no sienta que ingresa a un complejo cerrado, sino a un paisaje habitable, donde el hotel convive con la naturaleza en lugar de dominarla.

Allí se construye Six Senses Xala, el primer resort de esta prestigiosa marca internacional en México Foto: Foto generada con IA

Un lujo comparable con Dubái y Arabia Saudita

Las comparaciones con destinos como Dubái o los megaproyectos saudíes no responden solo a la magnitud territorial. Xala se inscribe en la misma lógica de turismo de ultra alta gama, orientado a viajeros que buscan experiencias exclusivas, personalizadas y vinculadas al entorno.

Sin embargo, el enfoque marca una diferencia clave: en lugar de ostentación arquitectónica, el lujo se expresa en la privacidad, la amplitud del espacio y el respeto ambiental. Cada construcción ocupa solo una fracción mínima del terreno total, lo que refuerza la sensación de aislamiento y conexión con la naturaleza.

La experiencia Six Senses en América Latina

Six Senses es una marca global asociada al bienestar integral, la sostenibilidad y el diseño consciente. Su desembarco en Xala representa una apuesta estratégica por América Latina, una región que hasta ahora había quedado fuera de los grandes circuitos del turismo ultra exclusivo.

El resort contará con programas de bienestar, gastronomía basada en productos locales, experiencias culturales y recorridos diseñados para integrarse con el paisaje costero. El objetivo declarado es crear un destino que no dependa del consumo masivo, sino de un turismo de baja rotación y alto valor agregado.

El proyecto se ubica en Costalegre, en la costa del Pacífico mexicano Foto: Foto generada con IA

Impacto local y desarrollo regional

Además del atractivo internacional, Xala busca posicionarse como un motor de desarrollo regional. Según los impulsores del proyecto, se prevén programas educativos, culturales y de integración con las comunidades cercanas, así como generación de empleo directo e indirecto durante la etapa de construcción y operación.

Un punto estratégico es la conectividad: el complejo se encuentra relativamente cerca del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, y en el futuro podría beneficiarse del nuevo Aeropuerto de Chalacatepec‑Tomatlán, actualmente en desarrollo, que facilitaría el acceso a Costalegre desde distintos puntos del continente.

Un nuevo paradigma para el turismo de lujo

Xala no solo compite en tamaño con algunos de los desarrollos más impresionantes del mundo, sino que propone una redefinición del lujo turístico en América. En tiempos en los que el impacto ambiental y social del turismo está bajo la lupa, este megaproyecto busca demostrar que es posible crecer sin arrasar con el territorio.

Si logra cumplir con sus promesas, Xala podría marcar un antes y un después en la industria: menos cemento, más paisaje; menos masividad, más experiencia. Un hotel tan grande como una ciudad, pero concebido para que la naturaleza siga siendo la verdadera protagonista.