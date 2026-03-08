El país más saludable de América Latina. Foto: ChatGPT.

Cuando se habla de longevidad en el continente americano, muchos podrían pensar en potencias económicas como México o Brasil. Sin embargo, los datos cuentan otra historia. De acuerdo con un análisis reciente de World Population Review, basado en cifras de la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y la Naciones Unidas, el país latinoamericano con mejores indicadores de longevidad es Chile.

El país trasandino se posiciona como el segundo país con mayor esperanza de vida en todo el continente americano, con un promedio de 81,3 años, solo por detrás de Canadá, que alcanza los 83,1 años. Esto lo coloca por encima de otras naciones con buenos desempeños sanitarios como Costa Rica y Puerto Rico.

La diferencia entre hombres y mujeres

Al igual que ocurre a nivel global, en Chile existe una brecha en la expectativa de vida según el género. Las mujeres chilenas viven en promedio 83,5 años, mientras que los hombres alcanzan los 79 años. Esta diferencia responde a múltiples factores biológicos, sociales y conductuales que se repiten en la mayoría de los países.

No solo vivir más, sino vivir mejor

Aunque los datos de longevidad son alentadores, hay otro indicador que ofrece una mirada más profunda: la esperanza de vida saludable. Este concepto mide cuántos años puede vivir una persona sin padecer enfermedades crónicas o limitaciones importantes.

Según la Organización Panamericana de la Salud, si bien en América Latina la esperanza de vida general ha crecido de manera sostenida, el aumento en los años vividos con buena salud ha sido más moderado. En otras palabras, las personas viven más tiempo, pero una parte significativa de esos años puede transcurrir con enfermedades o discapacidades.

En el caso de Chile, la esperanza de vida saludable se ubica en 67,7 años. Esto implica que, pese a superar los 81 años de promedio general, existe un tramo considerable de la vida en el que pueden aparecer patologías crónicas.

En el caso de Chile, la esperanza de vida saludable se ubica en 67,7 años. Foto: Pexels.

Entre las principales causas de muerte prematura en la región se encuentran las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En cuanto a discapacidad, destacan la diabetes, los problemas auditivos asociados a la edad y la lumbalgia.

Estos datos plantean un reto importante para las autoridades: no basta con aumentar la cantidad de años vividos, sino que es fundamental mejorar la calidad de esos años. La promoción de hábitos saludables, la prevención de enfermedades crónicas como la hipertensión, la obesidad y la diabetes, y el fortalecimiento de la atención primaria son pilares clave para sostener este liderazgo regional.

Los países más saludables del mundo

En comparación con el promedio mundial —que ronda los 73,3 años de esperanza de vida y cerca de 61,9 años de vida saludable—, Chile se ubica claramente por encima.

Chile se posiciona como el segundo país con mayor esperanza de vida en todo el continente americano. Foto: Unsplash.

A nivel internacional, los países con mayor longevidad incluyen a Mónaco, Hong Kong y Macao, junto con Japón y otras naciones europeas como Suiza y Liechtenstein. En estos casos, la combinación de sistemas sanitarios sólidos, alimentación equilibrada y políticas públicas preventivas explica los resultados.

En contraste, varias regiones de África aún presentan los niveles más bajos de esperanza de vida, aunque en las últimas décadas se registraron avances significativos gracias al acceso a tratamientos contra enfermedades infecciosas y mejoras en infraestructura sanitaria.