El "Caribe" Patagónico: el Río Correntoso y un hotel centenario. Foto: Pato Daniele

La Patagonia es una de las zonas elegidas por los argentinos para descansar. Con un clima ideal para pasar unas vacaciones relajadas, la conjunción de montaña, lagos y playa convierten a cualquiera de sus ciudades en un imán. Y una de las localidades más deseadas es Villa La Angostura, la preciosa ciudad de Neuquén. Pequeña, rodeada de vegetación exuberante, lagos y montañas, tiene mucho para ofrecer: entre los atractivos hay un río de agua cálida imperdible.

Río El Correntoso: dónde queda y qué lo convierte en un destino tan atractivo

Recomendamos en esta zona elegir la ribera del río Correntoso, que es el más corto del mundo según rezan los carteles (entre 200 y 300 m de longitud) y a su lago, pues ambos tienen una temperatura más alta que lo habitual en la Patagonia, por lo que es el sitio perfecto para tomar un baño si el día acompaña.

El Correntoso nace en el lago del mismo nombre y desemboca en el Nahuel Huapi. Es caudaloso y angosto, pero no muy profundo, por lo que los baños son bien tranquilos. En una de las bahías del lago se puede bucear desde la superficie hasta profundidades de 15 a 20 m. La playa del lago Correntoso tiene una vistosa costanera sobre la orilla, es la estructura que completa el paisaje vivo, y enmarca con su bosque las costas que van cambiando de color según la posición del sol, ya que las aguas se hacen más o menos cristalinas y reflejan casi de manera perfecta los colores del cielo.

No se sorprendan de compartir el espacio con avezados pescadores con mosca, pues es la zona perfecta y muy buscada para conseguir truchas desde temprano a la mañana, con una gran dosis de paciencia que será bien recompensada. Eso sí, como es pesca deportiva, las truchas se devuelven al agua.

Aquí también está el sendero Camino Viejo al lago Espejo, que parte del Paso de Pescadores y va bordeando el lago Correntoso. Una delicia corta y que cada tanto ofrece asientos puestos de manera estratégica para favorecer la contemplación del paisaje. Es un área de relax para locales y visitantes, rodeados por el perfume y el amarillo fuerte de las retamas, que todo embellecen aquí. Es frecuentado por muchos turistas para disfrutar de las maravillosas vistas de los dos lagos desde uno de sus puentes, y descubrir las grandes piedras en su lecho.

Más allá del “Caribe patagónico”: ¿cuáles son las actividades que se pueden realizar en la zona? "

Hay varios trekkings para hacer en los alrededores de Villa La Angostura, con diferentes niveles de dificultad. Por ejemplo en el río Bonito, que pasa junto a la sede de la Fundación Salmónidos de Angostura (dedicada a la siembra de alevinos), hay un sendero peatonal que va paralelo al ruidoso cauce. El trayecto es largo aunque de baja dificultad, y premia con el acceso a una playa solitaria, tranquila, especial para el relax. Entre los muchos árboles caídos que hay, algunos fueron convertidos en asientos circunstanciales, y se destaca uno hecho trono, muy instagrameable.

También en el ingreso al centro de esquí Cerro Bayo, cuyas aerosillas funcionan también en verano, está el sendero Huella Andina, una bajada empinada que culmina en el lago Traful luego de dos días de caminata y acampe. Sin necesidad de hacerla completa, a los pocos metros se llega al mirador de la cascada río Bonito, cuyo gran caudal crece en la época de deshielo. Claro que también se pueden visitar los lagos de la zona, como el precioso y tranquilo Espejo, especial para hacer deportes náuticos o descansar debajo de la arboleda que llega casi hasta el agua.

Un hotel de 108 años

Dominando desde lo alto al río más corto del mundo está el tradicional Correntoso Lake & River Hotel, que ya cumplió 108 años y es el pionero indiscutido del turismo en la zona. Con sus paredes revestidas en madera y el estilo de cabaña, ha sido renovado y actualizado para seguir capturando el interés de los visitantes. Es el favorito de los amantes de la pesca con mosca pues está ubicado junto al Nahuel Huapi y su confluencia con el río que le dio nombre.

Si no tienen ganas de meterse en el río, el spa incluye piscina in out y un hammam hecho con paredes de piedra junto al que se ofrecen los más diversos tratamientos. La gastronomía es otro de los puntos fuertes del lugar, gracias a las delicias que se sirven con la vista del lago en el restaurante Belluno. Aquí el té es célebre porque la pastelería ofrece el maridaje perfecto: tartas de frutos silvestres, tortas artesanales, cookies, crackers, scons y dulces regionales armonizan en un momento inolvidable. Este encuentro especial termina con una copa de champagne. La especialidad es la torta con chocolate blanco, negro, almendras, frutos rojos y pétalos de rosas.

En cuanto a las actividades, Correntoso Adventures está a disposición de los huéspedes para sugerir actividades adaptadas a cada familia, pensadas para enamorarse de la Patagonia. Entre otras cosas se puede hacer navegación o trekking por el Brazo Rincón, fly fishing en el lago Espejo y en el Limay; visitar el bosque de Arrayanes, hacer kayakismo o cabalgatas y hasta conocer los 100 años de historia del hotel a través de las anécdotas contadas por un interesante anfitrión que revelará todos sus secretos.