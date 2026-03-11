Playas de Brasil Foto: Foto generada con IA

Si buscás un destino de playa tranquilo, accesible, con temperaturas cálidas y sin el agobio de la temporada alta, Praia do Rosa, en el estado de Santa Catarina, es una de las mejores alternativas del sur de Brasil para viajar en marzo. Ubicada a solo 90 kilómetros al sur de Florianópolis, esta bahía protegida se transforma durante este mes en un refugio perfecto para quienes buscan naturaleza, mar cálido y precios más amigables.

Dónde queda y cómo llegar a Praia do Rosa

Praia do Rosa forma parte del municipio de Imbituba, un destino rodeado de vegetación nativa y vistas panorámicas. Gracias a su cercanía con Florianópolis, llegar es muy sencillo: desde el Aeropuerto Internacional Hercílio Luz, el traslado en auto o transfer toma alrededor de una hora y media.

Para los viajeros argentinos, existen vuelos directos o con escala vía São Paulo hacia la capital de Santa Catarina, lo que facilita muchísimo el acceso al destino. Esto convierte a Praia do Rosa en una escapada ideal tanto para viajes largos como para una mini‑vacación de pocos días.

Praia do Rosa, Brasil. Foto: Instagram @brunoassisfotos

¿Por qué marzo es el mes ideal para visitar Praia do Rosa?

En el sur de Brasil, la temporada alta se concentra entre diciembre y enero, cuando los precios suben y las playas se llenan. Sin embargo, hacia finales de febrero y especialmente durante marzo, el clima sigue siendo óptimo: días soleados, brisas suaves y un mar cuya temperatura continúa siendo agradable para nadar.

Además:

Las multitudes desaparecen , devolviéndole al destino su esencia tranquila.

Los precios de posadas y restaurantes bajan , permitiendo opciones de mayor calidad a mejor valor.

La disponibilidad de alojamientos mejora notablemente, algo difícil de conseguir en el pico de enero.

La experiencia de playa es más auténtica y relajada.

Por estas razones, muchos turistas que ya conocen el destino recomiendan especialmente viajar en marzo, cuando se logra el mejor equilibrio entre clima, tranquilidad y costos.

Praia do Rosa. Fuente: Kayak

Qué hace única a Praia do Rosa

Praia do Rosa no es un destino urbano ni masificado. Su identidad está ligada a una naturaleza exuberante y un ritmo de vida bohemio, cada vez más difícil de encontrar en playas populares. Según la información recopilada, se trata de una bahía protegida rodeada de vegetación nativa, con sectores de mar calmo y otros con olas ideales para practicar surf.

Atractivos principales del destino

Playas con aguas tranquilas perfectas para nadar o hacer snorkel.

Zonas con buenas olas , elegidas por surfistas nacionales e internacionales.

Senderos y miradores naturales , ideales para caminatas y fotografía.

Un pueblo con ambiente bohemio , repleto de cafés, bares artesanales y gastronomía regional.

Una comunidad que conserva un estilo simple, relajado y conectado con la naturaleza.

Praia do Rosa también es muy elegida por turistas argentinos que buscan un ambiente más calmo que Florianópolis o Búzios, pero con buena oferta de servicios y propuestas gastronómicas.

Dónde hospedarse y qué comer

Además de su belleza natural, Praia do Rosa destaca por sus posadas boutique, cabañas ecológicas y hostels con vista al mar. En marzo, la disponibilidad se amplía y los precios bajan, permitiendo acceder a opciones con mejores vistas, servicios y ubicaciones.

En cuanto a la gastronomía, predominan los restaurantes de mariscos frescos, bares con música suave y cafeterías bohemias, lo que convierte cada comida en parte de la experiencia del destino.

¿Por qué elegir Praia do Rosa este año?

Porque está muy cerca de Florianópolis , pero sin el ritmo frenético del turismo masivo.

Porque ofrece una mezcla ideal de tranquilidad, mar cálido y naturaleza.

Porque en marzo combina buen clima, menos turistas y precios más convenientes .

Porque es un destino versátil: ideal para parejas, familias, amantes del surf o quienes buscan desconexión total.

Praia do Rosa es, definitivamente, una de las mejores playas del sur de Brasil para disfrutar en marzo sin multitudes. Ya sea para descansar, explorar su entorno natural o disfrutar su ambiente bohemio, este destino tiene todo para convertirse en tu viaje favorito del año.