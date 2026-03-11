Ni en Europa ni en Estados Unidos:

Entre Ríos. Foto: Wikipedia.

Argentina es un país con una gran cantidad de tesoros arquitectónicos y naturales, y en ese sentido, tener el único faro del mundo que se erige sobre un río es una particularidad que vale la pena no desestimar.

Con más de 75 años de historia y todo un símbolo para navegantes y turistas, este faro de 12 metros de altura es un punto lleno de historia y tradición de nuestro país.

El faro Stella Maris, ubicado en Concepción del Uruguay.

El faro Stella Maris: una obra única en el mundo que se encuentra en Argentina

Es único, ningún otro país en Sudamérica ni en el mundo lo tiene y eso lo hace maravilloso: un faro emplazado para cubrir las aguas de un río.

Se trata del Stella Maris, sobre las aguas del río Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, más precisamente en Concepción del Uruguay.

Fue inaugurado en 1949 con el objetivo de guiar a las embarcaciones que cruzaban el canal del puerto de la ciudad. Con los años, se transformó en una postal ideal para los turistas. Lo especial del Stella Maris es que los faros suelen colocarse en las costas de los mares. Por ello, al estar en la costa de un río, rompe con esta tradición.

Faro Stella Maris. Foto: X/@Mayoraz.

El faro se erige sobre una escollera de piedra, cuya historia se remonta a 1899. Esta obra fue diseñada para proteger al canal de cualquier acción corrosiva de las aguas del río. Se levantó gracias al esfuerzo de obreros italianos y bajo la dirección del ingeniero Henri.

1947, el año que casi termina con la “vida” del Stella Maris por un accidente

No todo en su historia fue “color de rosas”. En 1947 hubo un importante accidente fluvial que provocó la caída de su estructura original, la cual quedó sumergida en las aguas del río Uruguay.

A partir de allí se originó una comisión de vecinos de la ciudad de Concepción para recaudar fondos para reconstruirlo y además añadir la imagen de la Virgen, lo que le da el aspecto que actualmente conocemos.

Islas del río Uruguay. Foto: Wildlife Argentina.

Al momento de visitarlo, se debe ir hasta la Isla del Puerto, que es donde está ubicado el Stella Maris. Este destino se conecta con el casco urbano de Concepción del Uruguay a través de un puente de 210 metros, lo que lo convierte en un verdadero atractivo turístico.

Además, la ciudad ofrece amplia gastronomía, playas tranquilas para relajar en familia o solo, deportes acuáticos, paseos y caminatas, un hermoso paisaje y demás comodidades, ideales para una escapada relajante y para conocer un nuevo orgullo nacional.