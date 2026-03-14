Canal 26
Por Canal 26
sábado, 14 de marzo de 2026, 14:00
Una escapa ideal en marzo
Una escapa ideal en marzo

Para muchos jubilados argentinos, planificar una escapada cercana, segura y con buena calidad de vida es una prioridad. En los últimos años, Montevideo se consolidó como un destino perfecto para quienes desean viajar sin estrés, disfrutar de una excelente oferta culinaria y moverse con comodidad. La capital uruguaya vive un auge gastronómico notable, con nuevas propuestas que revalorizan los productos locales y posicionan a la ciudad como una auténtica “ciudad gourmet”.

Un ambiente tranquilo y accesible para adultos mayores

Montevideo combina el ritmo calmo característico de las ciudades costeras con servicios urbanos de primer nivel. Su extensa rambla invita a caminatas seguras y sus barrios mantienen un ambiente apacible, ideal para quienes priorizan la tranquilidad. La ciudad es fácil de recorrer, ya sea caminando o usando transporte público.

Una escena gourmet en pleno crecimiento

Chefs jóvenes y proyectos innovadores impulsan un renacer culinario que mezcla tradición y modernidad: recetas familiares reinterpretadas, productos de estación y bares de vinos únicos en la región. Esta revalorización gastronómica convierte a la ciudad en un verdadero atractivo para quienes disfrutan de la buena mesa.

El Mercado del Puerto Foto: Roldós Parrilla

Dónde comer en Montevideo

Aquí se incluyen opciones accesibles, recomendadas y ubicadas en zonas céntricas, ideales para jubilados que prefieren distancias cortas y ambientes tranquilos.

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1. Viti Bar de Vinos — Ciudad Vieja

Un wine bar que ya es un clásico por su ambiente cálido y su carta excepcional, con más de 100 etiquetas y cerca de 80 vinos por copa. Ideal para quienes disfrutan degustar sin necesidad de pedir botella.

  • Dirección: Colón 1543, 11000 Montevideo
  • Teléfono: +598 97 660 878
  • Sitio web: https://www.vitibardevinos.uy/

2. Es Mercat — Ciudad Vieja

Restaurante reconocido por sus pescados, mariscos y cocina mediterránea. Su calidad y atención lo convierten en uno de los imperdibles de la ciudad.

  • Dirección: Colón 1550 esquina Piedras, Ciudad Vieja, Montevideo
  • Teléfono: +598 2917 0169
  • Sitio web: http://esmercat.com.uy/

3. Restaurantes y proyectos de Ciudad Vieja

La revalorización del barrio generó múltiples propuestas gastronómicas que destacan por el uso de productos locales y menús de estación, en un entorno amigable y fácil de recorrer para adultos mayores.

4. Restaurantes en Carrasco

Este barrio residencial ofrece locales modernos, tranquilos y con cocina de autor. Perfecto para quienes buscan ambientes relajados lejos del bullicio del centro.

Montevideo Foto: Turismo Uruguay

Cómo llegar desde Argentina

Ferry

La opción preferida de muchos jubilados. Con salidas diarias desde Buenos Aires, el viaje dura entre 2 y 3 horas, permitiendo un cruce estable y cómodo.

Avión

Vuelos directos desde Aeroparque o Ezeiza aterrizan en solo 45 minutos en el Aeropuerto de Carrasco.

Bus + ferry

Una opción más económica que combina tramos terrestres y fluviales, ideal para quienes prefieren escalas suaves.

Por qué Montevideo es una excelente escapada para jubilados

  • Cercanía y fácil acceso.
  • Seguridad y ritmo tranquilo.
  • Una oferta gastronómica en plena expansión.
  • Movilidad accesible y distancias cortas.