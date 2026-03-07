A 20' del Obelisco Foto: Foto generada con IA

Para quienes ya disfrutan de la jubilación y desean aprovechar marzo —un mes perfecto por su clima templado y menor afluencia turística— existe un rincón verde en Buenos Aires que se consolida como una escapada accesible, tranquila y completamente gratuita. Se trata del Paseo Ambiental del Sur, un espacio natural ubicado en Villa Soldati, a solo 20 minutos del Obelisco, que combina aire libre, aprendizaje y serenidad, convirtiéndose en un plan ideal para mayores que desean renovar su energía sin alejarse demasiado de la ciudad.

Un oasis educativo y natural dentro de la ciudad

El Paseo Ambiental del Sur es parte del Parque Ambiental del Sur, un centro demostrativo para promover la conciencia ecológica y mostrar cómo conviven la naturaleza y la vida urbana. Aquí, los visitantes pueden recorrer senderos que atraviesan humedales, viveros con plantas nativas y huertas, además de espacios dedicados a energías renovables como paneles solares y aerogeneradores. Estos escenarios resultan ideales para jubilados interesados en mantenerse activos, aprender nuevas cosas y disfrutar de un entorno saludable sin exigencias físicas intensas.

Visitas guiadas especialmente accesibles

Durante marzo, el paseo retoma sus actividades regulares, incluyendo recorridos guiados el primer y tercer miércoles del mes, con turnos por la mañana y la tarde. Las caminatas son tranquilas y acompañadas por especialistas en ambiente, lo que permite descubrir el lugar sin apuros y con explicaciones claras y accesibles sobre temas como cambio climático, compostaje y biodiversidad urbana. Para participar, es necesario realizar una inscripción previa mediante los canales oficiales del espacio.

Este formato guiado es especialmente conveniente para jubilados:

No requiere esfuerzo físico intenso.

Brinda compañía y seguridad durante todo el recorrido.

Estimula el aprendizaje, la memoria y la curiosidad.

Permite socializar con otros visitantes de todas las edades.

Un destino verde para descoectar muy cerca Foto: Instagram @descubrir_ba

Un entorno perfecto para relajarse y reconectar

El paseo cuenta con sectores sombreados, áreas de descanso y espacios donde se puede disfrutar el sonido del viento y la vegetación. También ofrece la posibilidad de observar de cerca prácticas de restauración ecológica, conocer plantas autóctonas y comprender cómo pequeños cambios cotidianos pueden mejorar la calidad ambiental.

Para muchos jubilados, estar en contacto con la naturaleza no solo significa un momento agradable, sino una verdadera oportunidad de mejorar el bienestar físico y emocional. La combinación entre calma, luz natural y paisajes verdes hace del Paseo Ambiental del Sur un punto ideal para quienes desean reducir el estrés, caminar a su propio ritmo y pasar un día distinto sin costo alguno.

El oasis verde que pocos conocen y está al alcance Foto: Instagram @descubrir_ba

¿Por qué marzo es el mes ideal?

Marzo ofrece temperaturas suaves, menor movimiento turístico y un ambiente más tranquilo. Estas condiciones facilitan una visita cómoda, sin extremos de calor ni multitudes. Además, la agenda ambiental del espacio retoma su ritmo completo tras el verano, por lo que es el momento perfecto para aprovechar la reapertura de actividades guiadas.

Cómo llegar

El paseo se encuentra en Villa Soldati, una zona de fácil acceso desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires mediante colectivos o el Premetro. Su cercanía al centro porteño lo vuelve aún más atractivo para jubilados que no desean traslados largos o complicados.