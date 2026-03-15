El pueblito oculto perfecto para jubilados en el feriado XXL de marzo:

Ideal para jubilados que buscan tranquilidad Foto: Foto generada con IA

Con el feriado XXL de marzo, muchos jubilados están buscando una escapada cercana, tranquila y económica para disfrutar del aire libre sin alejarse demasiado de casa. Y hay un rincón bonaerense que, aunque pocos conocen, se está convirtiendo en una joya para quienes aman el silencio, las caminatas suaves y la nostalgia del campo argentino.

Se trata de Escalada, un pequeño paraje rural escondido en el interior de la provincia de Buenos Aires, que fue cuna de uno de los primeros tranvías rurales del país y hoy conserva una atmósfera detenida en el tiempo. Ideal para desconectarse sin esfuerzo.

Un pueblo donde todavía se respira historia ferroviaria

Escalada nació a fines del siglo XIX alrededor de una estación que formaba parte de un pequeño circuito de tranvía rural. Aunque el servicio dejó de funcionar hace décadas, el espíritu ferroviario sigue vivo:

la antigua estación está restaurada,

el galpón de cargas funciona como museo comunitario,

y aún se conservan restos de vías que hoy sirven de sendero para caminatas.

Es un paseo perfecto para quienes disfrutan de la tranquilidad, la fotografía y la historia. La mayoría de los visitantes son parejas de jubilados que buscan un ritmo lento y seguro para moverse sin apuro.

Un pueblito para desconectar Foto: Instagram @destino_pueblos

Naturaleza sin multitudes y actividades suaves

A diferencia de otros destinos turísticos masivos, Escalada recibe pocas visitas, por lo que es ideal para quienes quieren evitar el ruido y las aglomeraciones del feriado XXL.

Entre los planes más recomendados:

Caminatas por senderos llanos (todas de baja dificultad).

Observación de aves en lagunas cercanas.

Visitas guiadas por productores locales.

Mate al atardecer en el viejo andén.

El clima templado de marzo convierte al pueblo en un destino especialmente amable para personas mayores: no hace frío ni calor extremo, y casi no hay viento.

Estancias campestres: descanso asegurado

Escalada está rodeado de estancias familiares que ofrecen alojamiento y gastronomía casera. Muchas están adaptadas para jubilados, con habitaciones de fácil acceso, espacios amplios y actividades suaves.

Entre las experiencias más elegidas:

almuerzos de campo con variedad de carnes y opciones aptas para hipertensión o diabetes,

paseos cortos a caballo o en sulky,

meriendas con pan casero y dulces artesanales,

tardes de descanso entre árboles y aves.

Un pueblo con estancias e historia Foto: Instagram @destino_pueblos

Los precios suelen ser más accesibles que en los polos turísticos tradicionales y varían entre $25.000 y $40.000 por persona según la estancia y los servicios.

¿Cómo llegar?

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje es simple:

2 horas en auto por rutas provinciales de buen estado,

o combinación de micro + remise local, ideal para quienes ya no manejan.

Las calles internas son de tierra, pero están bien mantenidas y son aptas para cualquier vehículo.

¿Por qué es perfecto para jubilados en este feriado XXL?

Porque reúne todo lo que muchos buscan:

tranquilidad total

precios razonables

naturaleza accesible

historia para recorrer sin esfuerzo

seguridad y ritmo lento

Además, el pueblo está preparado para recibir personas mayores con calidez y paciencia, dos cualidades que se agradecen cuando se viaja para descansar y no para correr detrás de excursiones masivas.

Si este feriado XXL querés alejarte del ruido, respirar aire puro, caminar un poco y comer rico sin gastar una fortuna, Escalada es una opción perfecta. Un pueblito oculto, sencillo y lleno de historia que ofrece exactamente lo que muchos jubilados necesitan: paz, comodidad y belleza sin multitudes.