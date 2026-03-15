Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

El fin de semana XXL que se aproxima por Semana Santa es una ocasión ideal para que los jubilados realicen una escapada. Esta época resulta perfecta porque permite alejarse del ritmo frenético y de las multitudes, ofreciendo descanso y desconexión sin necesidad de hacer grandes viajes.

La propuesta invita a cambiar las playas concurridas por la tranquilidad de las sierras y la naturaleza, donde el clima templado de marzo se convierte en un gran aliado para disfrutar de actividades al aire libre. Pueblos con encanto rural y pequeñas ciudades serranas se posicionan como los destinos favoritos para quienes buscan recargar energías, aprovechando la tranquilidad de la post-temporada para disfrutar de una gastronomía auténtica y paisajes naturales que, en esta época del año, muestran su mejor versión.

Escapadas para jubilados en Semana Santa.

La cercanía, la facilidad de acceso y la posibilidad de disfrutar de entornos naturales sin necesidad de grandes traslados, son algunos de los factores que explican esta elección para jubilados.

Opciones para hacer una escapada corta y conectar con el entorno natural

Para quienes estén pensando en viajar durante este feriado largo, Plataforma10 relevó algunas de las rutas y destinos más buscados desde distintos puntos del país, con opciones para todos los tipos de viajeros.

Buenos Aires

Desde CABA hacia Tandil , se consiguen pasajes desde $25.800. Duración estimada del viaje: 4:55hs

Desde CABA hacia Sierra de la Ventana, se consiguen pasajes desde $48.500. Duración estimada del viaje: 7:00hs

Saldungaray. Foto: Turismo Tornquist

Santa Fe

Desde Rosario hacia Concordia , se consiguen pasajes desde $57.000. Duración estimada del viaje: 6:30hs

Desde Rosario hacia Villa María, se consiguen pasajes desde $19.000. Duración estimada del viaje: 2:10hs

Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

Córdoba

Desde Ciudad de Córdoba hacia Villa Gral Belgrano , se consiguen pasajes desde $17.000. Duración estimada del viaje: 1:45hs

Desde Ciudad de Córdoba hacia La Cumbre, se consiguen pasajes desde $15.500. Duración estimada del viaje: 2:00hs

Mendoza

Desde Ciudad de Mendoza hacia San Rafael , se consiguen pasajes desde $21.7000. Duración estimada del viaje: 3:00hs

Desde Ciudad de Córdoba hacia Malargüe, se consiguen pasajes desde $40.300. Duración estimada del viaje: 4:15hs.

El Cañón del Atuel Foto: San Rafael Turismo

De cara a este nuevo fin de semana XXL, la tendencia confirma que no siempre hace falta ir lejos para cortar con la rutina. A veces, unas pocas horas de viaje en micro son suficientes para descubrir destinos con identidad propia, disfrutar de paisajes distintos y aprovechar unos días de descanso en un entorno más calmo y natural.