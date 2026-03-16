Las Marianas, en Navarro. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

En el corazón rural de la provincia de Buenos Aires se encuentra Las Marianas, una pequeña localidad del partido de Navarro que, con apenas 500 habitantes y unas pocas cuadras de extensión, se convirtió en una escapada cada vez más buscada por turistas que buscan tranquilidad, historia y buena comida casera.

Ubicado a unos 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el pueblo conserva una atmósfera serena que contrasta con el ritmo urbano. Para llegar es necesario recorrer unos 15 kilómetros de camino de tierra desde la ruta, un detalle que ayuda a mantener su esencia rural.

Recorriendo sus calles se encuentran restaurantes de campo, heladería, panaderías, almacenes y proveedurías generales, complejo de cabañas y casas de alquiler temporario. Foto: Facebook / Turismo - Municipalidad de Navarro.

Las Marianas: un pueblo que nació con el tren

Como muchos pueblos bonaerenses, Las Marianas surgió a comienzos del siglo XX gracias al ferrocarril. La estación inaugurada en 1908 impulsó el crecimiento de la comunidad, con almacenes, una fábrica de quesos, una escuela y hasta un hotel.

Sin embargo, cuando el tren dejó de pasar en 1993, el pueblo comenzó a perder población. Con el tiempo, los vecinos impulsaron distintos proyectos para recuperar espacios históricos y mantener viva la identidad local.

Atractivos: Plaza Central “General José de San Martín”, Capilla “Santa Teresita del niño Jesús”, vieja estación de tren (hoy con museo y feria de productores). Foto: Facebook / Turismo - Municipalidad de Navarro.

Uno de ellos fue la restauración de la antigua estación ferroviaria, que actualmente funciona como museo y espacio comunitario. Allí también se instaló una huerta que puede visitarse y donde se venden productos frescos.

Los tallarines de Doña Irma que atraen visitantes

La gastronomía es uno de los principales motivos por los que muchos viajeros llegan a Las Marianas. En el antiguo edificio del Hotel Colón funciona el Salón Comedor Doña Irma, un restaurante familiar que abre los fines de semana.

Salón Comedor Doña Irma. Foto: Facebook / Doña irma" Salon Comedor Hotel".

La cocina está a cargo de Irma Angrigiani, de 85 años, conocida por sus tallarines y ravioles caseros. El lugar trabaja únicamente con reserva previa y cada domingo recibe a visitantes que llegan especialmente para probar sus pastas artesanales.

Un videoclip de León Gieco y una tradición dulce con la torta negra

El pueblo también tiene un lugar en la historia musical argentina. Allí el músico León Gieco filmó el videoclip de su canción Bandidos Rurales. Durante su paso por la zona incluso realizó un recital solidario para la sala de primeros auxilios local.

El pueblo ofrece una experiencia de "aire de campo" y es conocido por su tradición y tranquilidad, ideal para escapadas de fin de semana. Foto: Facebook / Turismo - Municipalidad de Navarro.

Además, Las Marianas es reconocido por una especialidad gastronómica muy particular: la torta negra bonaerense, una factura tradicional cubierta con azúcar negra caramelizada.

Cada 26 de noviembre el pueblo celebra la Fiesta de la Torta Negra, una tradición que recuerda el origen de esta preparación introducida por panaderos inmigrantes y que hoy forma parte de la identidad del lugar.

Las Marianas es reconocido por una especialidad gastronómica muy particular: la torta negra bonaerense. Foto: Facebook / Turismo - Municipalidad de Navarro.

Cómo llegar a Las Marianas, en Navarro

Pequeño, silencioso y lleno de historia, Las Marianas se transformó en una joya rural que invita a disfrutar de la calma del campo bonaerense y de la cocina casera que todavía conserva el sabor de antaño.