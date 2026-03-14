El pueblo bonaerense que se volvió una joya gastronómica y sorprende a todos:

Una escapada soñada Foto: Foto generada con IA

A tan solo 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, existe un pueblo que dejó de ser un nombre más en el mapa para convertirse en uno de los destinos gastronómicos más buscados del turismo rural argentino. Se trata de Roque Pérez, una localidad que combina historia viva, almacenes de campo detenidos en el tiempo y recetas tradicionales que conquistan a miles de visitantes cada fin de semana.

En un contexto donde crecen las escapadas cortas y las experiencias auténticas, Roque Pérez logró un diferencial clave: preservar su identidad rural mientras potencia su propuesta culinaria, sin perder el espíritu de pueblo que lo vuelve tan encantador.

Roque Perez, pueblo de Buenos Aires. Foto: Instagram @turismorp_

Un destino que enamora por su historia y su esencia rural

Ubicado sobre la Ruta Nacional 205, Roque Pérez se caracteriza por su ritmo pausado, calles tranquilas y paisajes abiertos que hacen que la visita sea un verdadero descanso de la vida urbana. Es un lugar donde comer es una experiencia cultural, porque cada plato es parte de un legado y cada espacio cuenta una historia.

El auge del turismo rural contribuyó a que cada vez más personas pongan la mirada en este tipo de destinos que ofrecen conexión real con la tierra, productos artesanales y hospitalidad genuina. En el caso de Roque Pérez, ese encanto está directamente ligado a su gastronomía.

Roque Perez, pueblo de Buenos Aires. Foto: Instagram @turismorp_

Almacenes de campo: el corazón gastronómico del pueblo

La gran estrella del lugar son sus almacenes de campo, construcciones históricas que alguna vez sirvieron como puntos de encuentro y abastecimiento para peones, gauchos y viajeros de la zona. Hoy, muchos de esos espacios fueron reconvertidos en comedores o bodegones, aunque conservan la estética tradicional:

Mostradores de madera

Estanterías antiguas

Botellas y objetos históricos

Fotos en sepia

Ambientes rústicos que funcionan como un museo vivo

Comer ahí es una experiencia sensorial completa, donde el ambiente acompaña platos que respetan la tradición criolla.

Los platos que más buscan los visitantes

La propuesta culinaria de Roque Pérez gira en torno a recetas caseras elaboradas con productos locales y muchas veces artesanales. Entre los imperdibles se destacan:

Empanadas criollas

Asados a fuego lento

Guisos tradicionales

Pastas amasadas a mano

Fiambres regionales

Postres clásicos como flan, budines y dulces caseros

Estos sabores, transmitidos de generación en generación, se volvieron uno de los grandes motivos por los que el pueblo atrae viajeros de todo el país.

Los almacenes más emblemáticos para visitar

Roque Pérez cuenta con varios almacenes de campo muy conocidos dentro del circuito rural. Entre los más destacados se mencionan:

Almacén La Paz (fundado en 1859)

Don Lalo

La Unión

San Francisco

La Paz Chica

Cada uno tiene su impronta, pero todos ofrecen la experiencia completa: buena comida, historia, atención cercana y el clima cálido del interior bonaerense.

Además, la zona organiza la famosa “Noche de los Almacenes”, un evento que convoca a miles de personas y que ya es un clásico de la gastronomía rural bonaerense.

Un pueblo para comer, aprender e inspirarse

Aunque la gastronomía es el gran atractivo, Roque Pérez también tiene propuestas culturales que enriquecen la visita. Uno de sus orgullos es el Cine Club Colón, uno de los pocos cines rurales que continúa activo en toda la provincia.

La combinación entre historia, tradición y sabor posiciona a este pueblo como un destino que no solo se visita por su comida, sino por la posibilidad de reconectar con un estilo de vida simple y auténtico.

Cómo llegar a Roque Pérez

Desde CABA, el viaje toma cerca de dos horas en auto por la Ruta 205. Esto lo convierte en una escapada ideal para el día, para un fin de semana o incluso para quienes buscan experiencias gastronómicas diferentes sin alejarse demasiado.

¿Vale la pena visitar Roque Pérez?

Definitivamente sí.

Es un destino perfecto para quienes disfrutan de la buena comida, la tradición, la vida de pueblo y las experiencias genuinas. No hace falta mar ni montañas para enamorar a los viajeros: acá, los protagonistas son las historias, los sabores y la calidez del interior bonaerense.