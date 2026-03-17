Termas en Argentina Foto: Foto generada con IA

El fin de semana largo del 23 y 24 de marzo se acerca, y miles de familias argentinas ya buscan destinos tranquilos, accesibles y con actividades para todas las edades. Las termas se transforman en una de las mejores alternativas: combinan bienestar, naturaleza y relax, y además permiten disfrutar sin grandes esfuerzos físicos, algo ideal tanto para jubilados como para chicos.

A continuación, te presentamos las 5 mejores termas de Argentina para una escapada perfecta este finde largo, seleccionadas por calidad del agua, servicios, infraestructura familiar y accesibilidad.

1. Termas de Cacheuta (Mendoza)

Parque Termal Cacheuta. Fuente: Turismo Mendoza

Las Termas de Cacheuta son uno de los complejos termales más completos y recomendados para jubilados, gracias a sus aguas mineromedicinales que mejoran la circulación, reducen tensiones musculares y alivian dolores articulares. Están ubicadas a solo 38 km de la ciudad de Mendoza, rodeadas de montañas y con piletas naturales de distintas temperaturas.

Son también una excelente opción para familias: el lugar ofrece pozones al aire libre, sectores tranquilos y contacto directo con la naturaleza sin grandes caminatas. Ideal para un fin de semana de descanso profundo.

2. Termas de Río Hondo (Santiago del Estero)

Conocida como la capital termal del país, Río Hondo tiene una infraestructura pensada para el turismo de bienestar. La ciudad está construida sobre una gran napa termal que provee aguas alcalinas y sulfurosas recomendadas para afecciones musculares, reumáticas y de estrés, lo que la vuelve una de las más valoradas por jubilados.

Para los chicos, la ciudad ofrece parques acuáticos, piletas amplias y actividades recreativas, lo que la convierte en un destino ideal para todas las edades.

3. Termas de Federación (Entre Ríos)

Entre Ríos es el corazón termal de Argentina, con más de 16 complejos distribuidos en la provincia. Entre ellos, las Termas de Federación se destacan por sus instalaciones modernas, piscinas cubiertas y al aire libre, spa y un parque acuático perfecto para chicos. Las aguas alcanzan los 42°C y poseen propiedades terapéuticas ideales para la movilidad y el descanso de adultos mayores.

Además, la ciudad es muy accesible, tranquila y con una excelente oferta gastronómica y hotelera para familias.

4. Termas de Villa Elisa (Entre Ríos)

Termas de Villa Elisa. Foto NA.

De acuerdo con rankings recientes de Tripadvisor, Villa Elisa figura entre las termas mejor valoradas del país, con piletas de distintos rangos térmicos, lago artificial y un ambiente muy cuidado ideal para disfrutar con chicos.

Para jubilados, ofrece un entorno relajado, spa, senderos, alojamientos dentro del mismo predio y aguas que ayudan a aliviar dolores articulares y musculares.

5. Termas de Colón (Entre Ríos)

Termas de Colón, Entre Ríos. Foto: termascolon

Otro destino fuerte del litoral. El complejo de Colón cuenta con 10 piscinas de diversas temperaturas, spa y un entorno natural inigualable junto al río Uruguay. Es una de las preferidas por familias, por su cercanía al centro, los espacios amplios y las piscinas pensadas para todas las edades.

Los jubilados encuentran aquí un lugar seguro, accesible y con aguas de propiedades terapéuticas ideales para mejorar el descanso y la movilidad.

¿Por qué elegir termas para este finde largo?

Son destinos tranquilos , ideales para desconectarse del ritmo urbano.

Las aguas termales mejoran la circulación , reducen dolores musculares y favorecen el descanso , beneficios clave para jubilados.

Ofrecen actividades para chicos , desde toboganes hasta parques acuáticos, según el complejo.

Tienen precios accesibles y muchas opciones de alojamiento cerca.

Si buscás un destino accesible, relajante y apto para todas las edades para aprovechar el fin de semana largo del 24 de marzo, estas 5 termas son opciones imbatibles. Cada una combina naturaleza, bienestar y diversión, convirtiéndose en el plan perfecto para familias con chicos y para jubilados que buscan renovar energías.