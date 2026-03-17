Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, Campana. Foto: argentina.gob.ar

Se acerca el fin de semana largo de Semana Santa y muchos ya están planificando una escapada para desconectar de la rutina y, además, para los jubilados que quieren escapar de la ciudad. En los últimos tiempos, los destinos tranquilos y alejados del bullicio se volvieron tendencia, elegidos por quienes buscan relajarse, respirar aire puro y reconectar con la naturaleza o con ellos mismos. Pequeños pueblos, sierras, paisajes rurales o entornos rodeados de verde se convirtieron en los favoritos para quienes priorizan el descanso y la calma por encima del turismo masivo.

Campana es una ciudad ubicada a 75 km de la ciudad de Buenos Aires que limita al norte con el río Paraná de las Palmas, ofreciendo un entorno único. La diversidad de paisajes hace del lugar un gran atractivo turístico, ya que posee actividades relacionadas con el río, el agro, la ecología, el deporte y la cultura.

Campana, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Si bien es una ciudad con desarrollo industrial y urbano, tiene rincones y ritmos que podrían asociarse al espíritu slow town, sobre todo en sus alrededores y espacios naturales. Está muy cerca de la naturaleza, con acceso al río Paraná, áreas verdes, senderos y una vibra más relajada en comparación con el ritmo agitado de la gran ciudad.

Qué actividades se pueden hacer en Campana: los principales atractivos turísticos

Reserva Natural Otamendi de Campana

Ubicada a orillas del río Paraná de las Palmas, entre el río Luján y la Ruta 9, en la Reserva Natural Otamendi se preservan ambientes naturales diversos como el monte ribereño, el pajonal y el pastizal pampeano. Ofrece un sendero peatonal con vistas panorámicas, un vivero con especies nativas y, para quienes disfrutan del ecoturismo, la posibilidad de realizar avistaje de aves.

Reserva Natural Otamendi, Campana. Foto: argentina.gob.ar

Parque Nacional Ciervo de los Pantanos

El sitio se encuentra dentro del área protegida con 5000 hectáreas que aportan al almacenamiento y purificación del agua para consumo de las localidades vecinas. Su preservación es fundamental para moderar el clima, servir de refugio a la diversidad natural y ofrecer un gran espacio natural de recreación.

Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, Campana. Foto: argentina.gob.ar

Al llegar al lugar, hay un área de servicios donde funcionan la oficina de informes, el auditorio, el centro de visitantes, los sanitarios y el área de picnic. Desde allí se pueden elegir distintos recorridos para descubrir la reserva.

Museo del Ferroviario Víctor Luis Capusso

El tren llegó por primera vez a Campana en el año 1874. El servicio, que iba desde Retiro a Rosario, fue iniciativa de los fundadores –los hermanos Costa–, quienes vieron la necesidad de que los habitantes del pueblo tuvieran este transporte público.

Museo del Ferroviario Víctor Luis Capusso. Foto: Instagram/plazasuitescampana

El museo local tiene como finalidad reunir, mantener y acrecentar el acervo ferroviario. La sala de exposición, que cuenta con más de 200 piezas, fue tomando forma gracias al apoyo de coleccionistas privados y ex trabajadores del tren, quienes donaron los objetos para su puesta en funcionamiento.

Pulpería Cultural La Federal

A pura tradición gauchesca, en La Federal se atesoran objetos de valor histórico: un fonógrafo de la década del 20 que aún funciona, botellas de leche y aperitivos, sifones de Francia e Inglaterra, jarras pingüino y una heladera de madera. Actualmente, las payadas y el folclore en vivo acompañan la típica gastronomía criolla a la hora de la cena.

Pulpería Cultural La Federal, Campana. Foto: encampana.com

Cómo llegar a Campana desde CABA

Para llegar a Campana desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay varias opciones, según el medio de transporte que elijas, y las opciones son las siguientes:

En auto:

La forma más directa es tomar la autopista Autopista Panamericana Ramal Campana (Ruta Nacional 9) en dirección norte. El trayecto es de aproximadamente 75 kilómetros y suele demorar entre 1 hora y 1 hora y 15 minutos, según el tránsito.

Campana, Buenos Aires. Foto Instagram @plazasuitescampana

En tren:

Podés tomar la línea Ferrocarril Mitre, ramal Villa Ballester–Zárate, desde estaciones como Retiro Station. El viaje hasta Campana dura alrededor de 2 horas.

En micro:

Desde la Terminal de Ómnibus de Retiro salen servicios de media distancia hacia Campana durante todo el día. El tiempo estimado es de entre 1 hora y 30 minutos y 2 horas.