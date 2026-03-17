Villa Ruiz, un pueblito bonaerense con encanto. Foto: NA / La Posta del Camino Real

Buenos Aires tiene muchos rincones para visitar con vistas increíbles y una gran variedad gastronómica. A tan solo una hora de la Ciudad, se encuentra un pueblo que combina la historia, la gastronomía y la naturaleza en un solo lugar y cuya particularidad única es que allí viven solamente 500 personas.

Estamos hablando de la localidad de Villa Ruiz, un lugar con un entorno rural y un ritmo ideal para aquellas familias que quieren pasar el día lejos de la ciudad y disfrutar de un buen asado al aire libre.

Villa Ruiz. Fuente: Google Maps

¿Qué actividades se pueden realizar en Villa Ruiz?

Su principal atractivo es la llamada “parrilla en el bosque”, ideal para los amantes de la carne. Allí podrás disfrutar de costillares a la cruz, carnes ahumadas, chorizos caseros y achuras en restaurantes rústicos, rodeados de un ambiente natural.

Algunas de las parrillas más recomendadas son:

La Pulpería de Ruiz : uno de los clásicos del pueblo, conocido por sus empanadas caseras —especialmente las de osobuco— y un ambiente bien de campo.

Sobremonte Restaurante : una propuesta más moderna dentro de Villa Ruiz, con platos elaborados, terraza y muy buenas reseñas entre quienes buscan una experiencia gastronómica distinta.

Las Flores Restaurante-Parrilla: ideal para quienes prefieren parrilla y porciones abundantes, con carnes a la leña y estilo bien tradicional.

Cabe destacar además que los bodegones y restaurantes del pueblo también ofrecen picadas de campo con embutidos caseros y postres tradicionales como flan casero con dulce de leche, budín casero y queso con miel.

Villa Ruiz, un pueblito bonaerense con encanto. Foto: NA / La Posta del Camino Real

Además, en Villa Ruiz se pueden hacer las siguientes actividades al aire libre:

Recorrer la antigua Estación Villa Ruiz: es uno de los puntos más emblemáticos del pueblo, hoy convertida en paseo y espacio comunitario.

Caminar por la Plaza Principal de Villa Ruiz y sus calles con casas antiguas: el pueblito es ideal para fotos y para disfrutar del aire de pueblo.

Hacer cabalgatas o un día de campo: se puede hacer paseos a caballo y cabalgatas, una de las actividades más buscadas por quienes visitan la zona.

Pasear por el pueblito: se puede andar en bicicleta o caminar por caminos rurales rodeados de naturaleza y tranquilidad y visitar el Arroyo de la Cruz para un rato al aire libre.

Villa Ruiz. Fuente: Expoagro

¿Cómo llegar a Villa Ruiz desde CABA?

En auto:

Salí de la Ciudad de Buenos Aires y tomá la Autopista Acceso Oeste hasta Luján. Continuá por la Ruta 7 hasta el kilómetro 72 y girá a la derecha en el camino a Carlos Keen. Luego, tendrás que seguir por 16,5 km más hasta llegar a Villa Ruiz.

En transporte público:

Podés tomar el ferrocarril Sarmiento hasta Luján y desde allí tomar un micro local hasta San Andrés de Giles. Luego, deberás viajar en remis hasta Villa Ruiz.