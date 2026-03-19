Economía argentina Foto: Foto generada con IA

Argentina se prepara para inaugurar un proyecto que podría cambiar por completo la dinámica comercial y turística del norte del país: una nueva zona libre de impuestos en La Quiaca, donde se instalará un moderno free shop terrestre diseñado para competir directamente con los centros de compras del exterior.El plan apunta a ofrecer precios significativamente más bajos, atraer turistas, frenar el éxodo de consumo hacia países vecinos y estimular la economía regional.

¿Qué es este nuevo free shop y por qué es tan importante?

A diferencia de las zonas francas tradicionales, orientadas generalmente a la industria o al comercio mayorista, la propuesta del Gobierno de Jujuy se centra en el consumidor final. La idea es construir un espacio similar a los duty free de los aeropuertos: tiendas que venden productos importados sin IVA ni aranceles aduaneros, lo que permitirá ofrecer precios altamente competitivos.

El objetivo central es recuperar el consumo que hoy se fuga a países limítrofes, donde miles de argentinos realizan compras aprovechando beneficios fiscales que no existen del lado argentino.

Ubicación estratégica: ¿por qué La Quiaca?

El free shop estará ubicado en La Quiaca (Jujuy), en plena frontera con Bolivia, uno de los pasos internacionales más transitados del norte. La región forma parte de un corredor comercial y turístico que incluye también la zona franca de Perico y el paso de Jama.

Según estudios citados por autoridades provinciales, una porción significativa del gasto de consumidores del norte argentino se realiza actualmente en zonas francas extranjeras (como Iquique, en Chile). Con este nuevo centro, se busca recuperar esos flujos de compra y convertir a La Quiaca en un polo de atracción regional.

Free shop

Beneficios para el comprador: cupo de USD 600 por persona

El free shop funcionará bajo un sistema que permitirá adquirir productos importados con un límite de compra de USD 600 por persona, acumulable por grupo familiar.Este incentivo apunta a multiplicar el consumo y atraer especialmente a turistas regionales.

Productos como:

Tecnología

Perfumería

Cosmética

Indumentaria

Artículos premium importados

serán los protagonistas de este nuevo polo comercial.

Un centro comercial completo: compras, servicios y turismo

El proyecto no se limita a un simple espacio de ventas: será un centro comercial moderno, con tiendas minoristas, áreas gastronómicas, servicios y opciones de hotelería.

La intención es ofrecer una experiencia integral, capaz de prolongar la estadía del visitante y generar empleo genuino en la región de la Puna jujeña.

¿Por qué este proyecto podría cambiar la economía del norte?

La instalación de una zona libre de impuestos tiene múltiples impactos:

Impulso al turismo regional

El atractivo de comprar más barato funciona como un imán para viajeros de toda la región.

Retención del consumo interno

Evita que los argentinos crucen la frontera para comprar a mejores precios.

Creación de empleo y aumento de inversiones

Las zonas francas suelen atraer inversiones privadas en infraestructura turística, hotelería y servicios.

Integración con otros polos estratégicos

Al conectarse con la zona franca de Perico y el corredor logístico hacia Jama, La Quiaca puede convertirse en un nodo clave de comercio minorista.

Duty Free Shop de Puerto Iguazú. Foto Instagram @jajunq

¿Cuándo abrirá y qué se espera?

El proyecto se encuentra en etapa avanzada de planificación y licitación. Según fuentes provinciales, la expectativa es que la zona franca minorista avance rápidamente, impulsada por un fuerte interés empresarial.

La medida llega en un contexto donde el país busca dinamizar el consumo interno y crear nuevos motores económicos regionales.

El nuevo free shop de La Quiaca promete:

Precios libres de impuestos

Atracción turística

Mayor competitividad frente a mercados vecinos

Creación de empleo

Recuperación del consumo que hoy se fuga al exterior

Una jugada estratégica que podría convertir a la ciudad en uno de los polos comerciales más competitivos del país.