La terma más cercana a CABA ideal para jubilados:

Terma para jubilados en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Si estás buscando una escapada corta, económica, accesible y perfecta para relajarte sin alejarte demasiado de la Ciudad de Buenos Aires, las Termas del Salado se posicionan como la opción Nº1 para jubilados. A solo 90 minutos del Obelisco, este complejo termal ubicado en General Belgrano es ampliamente reconocido como la terma más cercana a CABA, según múltiples fuentes especializadas en turismo.

Con aguas termales ricas en minerales, piletas cubiertas y semicubiertas, beneficios terapéuticos y tarifas especiales para adultos mayores, es el destino perfecto para un descanso de un día o un fin de semana.

¿Por qué las Termas del Salado son ideales para jubilados?

Cercanía incomparable

Las Termas del Salado se encuentran a entre 90 minutos y 2 horas desde CABA, lo que las convierte en las termas más próximas a la Capital Federal.

Tarifas con descuento para jubilados

El complejo ofrece precios reducidos presentando carnet, uno de los principales motivos por los que tantos adultos mayores eligen este destino. Por ejemplo:

$8.700 por día, según tarifas publicadas en medios nacionales.

En otra actualización más reciente, el precio asciende a $15.500 para jubilados.

(Los valores pueden variar según temporada, por eso se recomienda verificar antes de ir.)

Termas del Salado, General Belgrano. Foto: generalbelgrano.tur.ar

Aguas con beneficios comprobados

Las aguas termales del complejo emergen desde casi 960 metros de profundidad y rondan los 41°C, con minerales como sodio, calcio y sulfatos, reconocidos por ayudar a:

aliviar dolores musculares

mejorar la circulación

reducir el estrés

aumentar la movilidad articular

Instalaciones confortables y seguras

El predio cuenta con:

pileta cubierta

tres piletas semicubiertas

piletas frías en verano

baños y vestuarios amplios

servicio médico

restaurante y cafetería

alquiler de batas y lockersTodo esto lo convierte en un espacio ideal para personas mayores que buscan comodidad y tranquilidad.

Precios actualizados — ¿Cuánto cuesta pasar el día?

Según distintos medios nacionales, las tarifas para jubilados oscilan entre $8.700 y $15.500, dependiendo de la temporada y la fuente consultada.

Otros valores relevantes:

Entrada general: entre $10.900 y $19.000

Menores de 11 años: desde $6.600

Personas con discapacidad: desde $4.900

Termas del Salado, en General Belgrano, Buenos Aires. Foto: Prensa

¿Qué puede hacer un jubilado durante la visita?

Sumergirse en piletas termales a diferentes temperaturas

Participar de circuitos de spa y masajes (dependiendo de disponibilidad)

Disfrutar de gastronomía local dentro del predio

Recorrer los espacios verdes y áreas de descanso

Aprovechar el ambiente tranquilo y seguro orientado al relax

Las instalaciones tienen capacidad para unas 600 personas, por lo que, incluso en temporada, la experiencia sigue siendo cómoda.

Si buscás el destino termal más cercano a CABA, accesible, seguro y especialmente pensado para adultos mayores, las Termas del Salado son, sin dudas, la mejor opción. Combinan cercanía + precios especiales + beneficios terapéuticos + instalaciones de calidad, lo que las convierte en una escapada perfecta para jubilados que desean relajarse sin manejar largas distancias.

Cómo llegar desde CABA

Existen dos rutas principales según distintas guías de viaje:

Ruta por Autovía 2 → Ruta 215 → Brandsen → Ruta 29

Este es el camino más mencionado por medios turísticos.

Ruta 3 → Cañuelas → San Miguel del Monte → Ruta 41 → Ruta 29

También utilizada por viajeros y recomendada en guías de turismo.

Ambas opciones tardan entre 90 minutos y 2 horas.