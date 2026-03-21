Un ambiente que transporta a Europa y una historia tan auténtica como sus sabores Foto: Instagram @extrawurst_argentina

Buenos Aires tiene una fuerte tradición de colectividades europeas, y la influencia alemana se siente especialmente en su gastronomía, cervezas y bodegones clásicos. Si buscás vivir una noche distinta —con porciones gigantes, cerveza artesanal y platos tradicionales como bratwurst, schnitzel o goulash— esta guía te lleva por los mejores bares alemanes de la ciudad, con direcciones, propuestas y precios estimados.

Bar Alemán (Villa Devoto): historia, abundancia y precios moderados

El bar con acento alemán Foto: Instagram @baralemandevoto

Ubicado en Av. San Martín 5992, Villa Devoto, el Bar Alemán es un ícono con más de un siglo de historia, fundado en 1908 y convertido en cervecería en 1936. Hoy mantiene su espíritu de bodegón clásico, con salones amplios y una glorieta al aire libre ideal para noches de verano.

Su propuesta es simple y contundente: platos enormes, pensados para compartir entre dos o más personas. Las milanesas gigantes, el pollo, las milanesas a la napolitana y los platos clásicos de cocina casera son su marca registrada. Según reseñas, su nivel de precios es moderado y las porciones suelen superar las expectativas.

En cuanto a la experiencia de los comensales, quienes lo visitan destacan la abundancia, la atmósfera tradicional y la buena cerveza alemana disponible, además del ambiente ruidoso típico de un bodegón concurrido.

Precio estimado: entre ARS 20.000 y ARS 30.000 por persona, dependiendo del plato elegido.

Horario: martes a domingo de 12:00 a medianoche. Lunes cerrado.

Zum Edelweiss (Microcentro): cocina alemana clásica

Con una calificación elevada entre viajeros, Zum Edelweiss es uno de los restaurantes alemanes mejor valorados de la ciudad. Ofrece una carta clásica con platos como goulash, cerdo, ensaladas típicas y cocidos tradicionales, en un ambiente europeo elegante. Está pensado tanto para almuerzos ejecutivos como cenas temáticas con cerveza.

Precio: gama media — ideal para una salida especial.

Extrawurst & Extrawurst Bratwurst Argentina (varias sedes)

El bar alemán que conquista en Retiro Foto: Instagram @extrawurst_argentina

Con varias ubicaciones, es un espacio más informal y económico, centrado en salchichas, pretzels y cervezas. Su propuesta es muy valorada por su sabor y ambiente relajado, perfecta para una salida rápida o cervezas después del trabajo. Destaca la stout recomendada por los visitantes y su ambiente de “bodegón alemán” moderno.

Precio: accesible, ideal para presupuestos moderados.

Unterturkheim (Belgrano): auténtico espíritu alemán

Considerado por muchos como uno de los restaurantes alemanes más auténticos de Buenos Aires, Unterturkheim ofrece un ambiente cálido con platos tradicionales como bratwurst, schnitzel y goulash, acompañados por una excelente selección de cervezas importadas. Su salón evoca una taberna germana clásica, y es elegido tanto por parejas como por grupos.

Precio: gama media acorde a su especialidad.

Kurt y Horacio (Caballito / zona centro): bodegón alemán local

Con una sólida reputación y platos abundantes, es ideal para quienes buscan una opción tradicional sin precios elevados. Sus platos alemanes se complementan con clásicos porteños, ofreciendo variedad en un ambiente sencillo.

Precio: medio, con buenas porciones.

Bierlife (San Telmo): bar cervecero con toque alemán

Bierlife combina una gran selección de cervezas artesanales con platos típicos alemanes como salchichas, pretzels y chucrut, en un ambiente relajado, ideal para grupos y catas temáticas. Es uno de los puntos más populares para quienes buscan una experiencia cervecera variada.

Precio: variable según el tipo de cerveza y menú elegido.

Bar alemán Foto: Instagram @cerveceria.unter_baires

¿Cuánto cuesta comer en un bar alemán en Buenos Aires?

Los precios varían según el estilo del local, pero en promedio:

Económicos (Extrawurst): ARS 10.000 – 18.000 por persona.

Gama media (Zum Edelweiss, Unterturkheim, Kurt y Horacio): ARS 18.000 – 28.000 por persona.

Clásicos bodegones (Bar Alemán): ARS 20.000 – 30.000 por persona, con platos enormes para compartir.

¿Cuál visitar primero?

Si querés vivir una experiencia 100% alemana, Unterturkheim y Zum Edelweiss son imperdibles.Si preferís abundancia a buen precio, el Bar Alemán es el rey de las porciones gigantes.Si buscás cerveza artesanal y ambiente relajado, Bierlife es tu opción ideal.