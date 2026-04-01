Kayak a la luz de la luna Foto: @alquilerkayak

Para quienes buscan cortar con la rutina y alejarse de la ciudad sin gastar demasiado ni ir muy lejos, el Delta del Paraná se consolida como una de las mejores opciones. A pocos minutos de la Ciudad de Buenos Aires, este destino combina naturaleza, tranquilidad y actividades al aire libre, ideales para aprovechar los últimos días de calor.

Con sus ríos, arroyos y abundante vegetación, el entorno invita a desconectarse del ritmo urbano. Además, la zona cuenta con una amplia oferta de cabañas y casas en alquiler, con opciones para distintos presupuestos y estilos de viaje, desde escapadas en pareja hasta estadías en grupo.

Kayak a la luz de la luna Foto: @alquilerkayak

Dentro de las propuestas más buscadas por los turistas se encuentra el kayak nocturno, una propuesta que invita a navegar bajo las estrellas y la luz de la luna, generando una experiencia cargada de aventura, silencio y contacto directo con la naturaleza.

Estas travesías, especialmente populares durante los meses de marzo, abril y mayo, permiten descubrir el Delta desde otra perspectiva: el reflejo de la luna en el agua, los sonidos del entorno y la calma nocturna generan un ambiente único.

Naturaleza, descanso y gastronomía: qué hacer en el Delta

Más allá del kayak, el Delta ofrece múltiples alternativas para disfrutar. Desde caminatas y paseos en lancha hasta propuestas gastronómicas a orillas del río, el destino se adapta tanto a quienes buscan relax como a quienes prefieren actividades recreativas.

Los complejos turísticos y las islas cuentan con espacios diseñados para descansar y aprovechar el entorno natural, lo que convierte a la zona en un punto clave para el ecoturismo cerca de la ciudad.

Kayak a la luz de la luna Foto: @alquilerkayak

Cómo llegar al Delta

El acceso al Delta se realiza principalmente desde la estación fluvial de Tigre, ubicada a pocos metros de la terminal ferroviaria del Tren Mitre. Desde ese punto parten lanchas colectivas que conectan con recreos, paradores e islas de toda la zona.

La boletería está ubicada sobre la calle General Bartolomé Mitre 345, junto a un local gastronómico, y los pasajes, que se adquieren de forma presencial, tienen un valor aproximado de $6.000 ida y vuelta.

El servicio funciona todos los días, con horarios amplios, lo que facilita tanto escapadas de un día como estadías más prolongadas. Este sistema de transporte permite combinar de manera sencilla el traslado con el acceso a los distintos espacios turísticos que ofrece esta salida.