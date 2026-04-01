Se acerca la Fiesta de la Galleta de Piso:

Fiesta de la Galleta de Piso. Foto: Turismo Saladillo

La Fiesta de la Galleta de Piso, que se realiza hace seis años en Saladillo, se realizará este 11 y 12 de abril y contará con una amplia oferta gastronómica y una serie de shows para no perderse.

Cronograma de shows en vivo y artistas confirmados

La Fiesta de la Galleta de Piso contará con la participación de artistas locales y la destacada presentación de Axel.

Axel, cantante. Foto: prensa.

A continuación, el cronograma completo:

Sábado 11 de abril

Sembrando Patria

Agrupación Oscar Domínguez

Bicho e’ Parra

Alturia

Agustina Velasco

Lisandro Domínguez

Mario Fernández

Domingo 12 de abril

Luna Negra

La Cuarta Nota

Sincopa

Miriam De Luca & Mario Simonetti

Guadi Midú

AXEL

¿Cómo llegar a Saladillo desde CABA?

Para llegar a Saladillo en auto desde CABA, la opción más utilizada es tomar la Autopista Riccheri hasta empalmar con la Autopista Ezeiza–Cañuelas. Una vez allí, se continúa hasta Cañuelas.

Desde ese punto, hay que tomar la Ruta Nacional 205, que conecta directamente con Saladillo.

El trayecto total es de aproximadamente 180 kilómetros y demanda alrededor de 2 horas y media.