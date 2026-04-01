Se acerca la Fiesta de la Galleta de Piso: habrá shows en vivo y más de 30 instituciones con una riquísima oferta gastronómica
Con la habitual oferta gastronómica, se destaca la participación de artistas locales y presentación de un reconocido artista. Todos los detalles, en la nota.
La Fiesta de la Galleta de Piso, que se realiza hace seis años en Saladillo, se realizará este 11 y 12 de abril y contará con una amplia oferta gastronómica y una serie de shows para no perderse.
Cronograma de shows en vivo y artistas confirmados
La Fiesta de la Galleta de Piso contará con la participación de artistas locales y la destacada presentación de Axel.
A continuación, el cronograma completo:
Sábado 11 de abril
- Sembrando Patria
- Agrupación Oscar Domínguez
- Bicho e’ Parra
- Alturia
- Agustina Velasco
- Lisandro Domínguez
- Mario Fernández
Domingo 12 de abril
- Luna Negra
- La Cuarta Nota
- Sincopa
- Miriam De Luca & Mario Simonetti
- Guadi Midú
- AXEL
¿Cómo llegar a Saladillo desde CABA?
Para llegar a Saladillo en auto desde CABA, la opción más utilizada es tomar la Autopista Riccheri hasta empalmar con la Autopista Ezeiza–Cañuelas. Una vez allí, se continúa hasta Cañuelas.
Desde ese punto, hay que tomar la Ruta Nacional 205, que conecta directamente con Saladillo.
El trayecto total es de aproximadamente 180 kilómetros y demanda alrededor de 2 horas y media.