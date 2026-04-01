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Por Canal 26
miércoles, 1 de abril de 2026, 19:54
Fiesta de la Galleta de Piso.
Fiesta de la Galleta de Piso. Foto: Turismo Saladillo

La Fiesta de la Galleta de Piso, que se realiza hace seis años en Saladillo, se realizará este 11 y 12 de abril y contará con una amplia oferta gastronómica y una serie de shows para no perderse.

Cronograma de shows en vivo y artistas confirmados

La Fiesta de la Galleta de Piso contará con la participación de artistas locales y la destacada presentación de Axel.

Axel, cantante. Foto: prensa.

A continuación, el cronograma completo:

Sábado 11 de abril

  • Sembrando Patria
  • Agrupación Oscar Domínguez
  • Bicho e’ Parra
  • Alturia
  • Agustina Velasco
  • Lisandro Domínguez
  • Mario Fernández

Domingo 12 de abril

  • Luna Negra
  • La Cuarta Nota
  • Sincopa
  • Miriam De Luca & Mario Simonetti
  • Guadi Midú
  • AXEL

¿Cómo llegar a Saladillo desde CABA?

Para llegar a Saladillo en auto desde CABA, la opción más utilizada es tomar la Autopista Riccheri hasta empalmar con la Autopista Ezeiza–Cañuelas. Una vez allí, se continúa hasta Cañuelas.

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Desde ese punto, hay que tomar la Ruta Nacional 205, que conecta directamente con Saladillo.

El trayecto total es de aproximadamente 180 kilómetros y demanda alrededor de 2 horas y media.