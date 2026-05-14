Shows en vivo, comidas típicas y food trucks en la Costa Atlántica:

La Fiesta de las Canteras vuelve con entrada gratis, shows en vivo y comidas típicas Foto: Facebook / Veronica Huidobro

Con la llegada de los fines de semana templados en la costa bonaerense, cada vez más eventos gratuitos se convierten en el plan ideal para familias, turistas y vecinos. En ese contexto, la Fiesta de las Canteras se consolida como una de las celebraciones más esperadas de Estación Chapadmalal, combinando tradición, gastronomía y espectáculos en vivo en un entorno natural único.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, promete una jornada a puro disfrute con opciones para todos los gustos: desde shows musicales hasta comidas típicas y una variada oferta de food trucks que destacan lo mejor de la cocina regional.

Cuándo se realiza la 7° Fiesta de las Canteras

La 7° edición de la Fiesta de las Canteras se llevará a cabo este domingo, ofreciendo una oportunidad ideal para quienes buscan actividades al aire libre cerca de Mar del Plata.

El evento se desarrollará durante toda la jornada, generalmente desde horas del mediodía y extendiéndose hasta la tarde-noche, permitiendo aprovechar tanto el almuerzo como el cierre con espectáculos musicales en vivo.

Una gran propuesta de food trucks para disfrutar en familia en Estación Chapadmalal Foto: Facebook / Veronica Huidobro

Gracias a su carácter gratuito, se espera una importante concurrencia de visitantes provenientes de distintos puntos de la Costa Atlántica y también de ciudades cercanas del interior.

Cronograma de actividades: qué se podrá disfrutar este domingo en la Fiesta de las Canteras

El cronograma de la Fiesta de las Canteras está pensado para ofrecer entretenimiento constante. Entre las principales propuestas se destacan:

Shows en vivo : artistas locales y regionales subirán al escenario con música en distintos géneros, incluyendo folklore, cumbia y rock.

Espectáculos culturales : danzas tradicionales y presentaciones artísticas que reflejan la identidad de la zona.

Patio gastronómico : uno de los puntos más convocantes, con comidas típicas, parrillas, opciones dulces y propuestas regionales.

Food trucks : hamburguesas gourmet, cervezas artesanales, comida rápida y alternativas vegetarianas.

Feria de emprendedores : productos artesanales, textiles, decoración y artículos elaborados por productores locales.

Actividades recreativas: espacios para niños, juegos y propuestas familiares.

El evento busca combinar música, cultura y gastronomía en un mismo espacio, convirtiéndose en un plan completo para disfrutar durante varias horas.

Qué es la Fiesta de las Canteras y por qué es tan importante para Estación Chapadmalal

La Fiesta de las Canteras es mucho más que un evento recreativo. Se trata de una celebración que pone en valor la historia y la identidad de Estación Chapadmalal, una localidad con fuerte vínculo con la actividad de las canteras de piedra, que marcaron el desarrollo económico y social de la región.

Un plan imperdible en la Costa Atlántica Foto: Instagram @capturando_mardel

A lo largo de sus ediciones, la fiesta fue creciendo hasta convertirse en un punto de encuentro clave para la comunidad. Además, representa una oportunidad fundamental para:

Impulsar el turismo local

Visibilizar a artistas y emprendedores

Promover la cultura regional

Generar movimiento económico en la zona

Este tipo de eventos también ayuda a posicionar a Chapadmalal como un destino alternativo dentro del circuito turístico de la Costa Atlántica, sumando propuestas más allá de la playa.

Recomendaciones para asistir: transporte, estacionamiento y qué llevar

Si estás pensando en asistir a la Fiesta de las Canteras, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones para aprovechar al máximo la experiencia:

Transporte

Se puede llegar en auto desde Mar del Plata en pocos minutos.

También hay líneas de colectivo que conectan la ciudad con Estación Chapadmalal.

Se recomienda salir con tiempo debido a la afluencia de público.

Estacionamiento

Habrá espacios destinados al estacionamiento en las inmediaciones del evento.

Es aconsejable llegar temprano para encontrar lugar con mayor facilidad.

Qué llevar

Ropa cómoda y abrigo ligero, especialmente para la tarde-noche.

Efectivo , ya que algunos puestos pueden no aceptar tarjetas.

Reposeras o mantas para disfrutar de los shows con mayor comodidad.

Protector solar y gorra si se asiste desde el mediodía.

La Fiesta de las Canteras se posiciona como uno de los eventos gratuitos más atractivos de la Costa Atlántica, ideal para disfrutar de un domingo distinto en familia o con amigos. Con su combinación de música, cultura y gastronomía, promete una jornada inolvidable en un entorno natural que invita a relajarse y descubrir nuevas experiencias.