Villa Parque Síquiman, Córdoba. Foto: cordobaturismo.gov.ar.

En pleno corazón de las sierras cordobesas, a apenas 40 minutos de la ciudad de Córdoba, se encuentra un secreto bien guardado: la encantadora Villa Parque Síquiman. Este pintoresco pueblo, ubicado en las orillas del lago y dique San Roque, se posiciona como un destino ideal para renovar energías y sumergirse en la belleza natural.

Con el fin de semana XXL muy cerca, los jubilados buscan alternativas para una escapada llena de naturaleza y tranquilidad. En ese sentido, Villa Parque Síquiman es una alternativa cautivadora para aquellos que desean compartir momentos especiales con familiares, amigos o un ser querido.

Villa Parque Síquiman. Foto: parquesiquiman.gob.ar.

Rodeada de sierras imponentes y una extensa vegetación, esta villa turística poco conocida, ubicada en el Departamento Punilla, se presenta como un refugio a tan solo 44 minutos de la capital cordobesa. Su estratégica locación también la coloca en la cercanía de otros destinos turísticos destacados como Villa Carlos Paz, Tanti y Santa María de Punilla.

Qué actividades se pueden hacer en este pueblito cordobés

Con una población de 1738 habitantes, Villa Parque Síquiman ofrece una amplia variedad de viviendas de fin de semana, pero son sus atractivos naturales los que verdaderamente la distinguen. El acceso directo al Dique San Roque y la presencia de un pequeño río que invita a los más pequeños de la familia a disfrutar del agua son solo algunos de los encantos que les esperan a los visitantes.

Para aquellos que buscan una pausa del estrés de la ciudad o simplemente desean renovar energías, Villa Parque Síquiman despliega opciones tentadoras. La playa La Toma, con su sombra refrescante y vistas panorámicas, invita al descanso y a contemplar el curso del agua entre macizos graníticos.

Villa Parque Síquiman. Foto: cordobaturismo.gov.ar.

El balneario La Olla, alimentado por un arroyo nacido en Los Gigantes, ofrece ollas naturales enmarcadas por sierras de baja altura, creando un entorno de serenidad perfecto para desconectar. La Playa Lago San Roque, con sus pendientes que se internan en el lago, se convierte en un paraíso para juegos y deportes náuticos, como vela, kayak y canotaje.

La Bahía del Arroyo Las Catas, con aproximadamente 500 metros de extensión, atrae a veleros y lanchas en busca de atardeceres inolvidables. Por último, el arroyo Las Mojarras, con su mágica combinación de roca y arena, ofrece al visitante un espacio único para la pesca y la fotografía.

Villa Parque Síquiman, Córdoba. Foto: parquesiquiman.gob.ar

Cómo llegar a Villa Parque Síquiman

Desde Córdoba hasta Villa Parque Síquiman tenés dos formas principales de llegar:

En auto:

La opción más directa es salir por Ruta Nacional 20 / Autopista Córdoba–Carlos Paz, tomar la Variante Costa Azul, luego empalmar con Ruta E55 y finalmente conectar con Ruta Nacional 38 hacia el norte. El trayecto es de aproximadamente 45 km y demora entre 50 minutos y 1 hora, según el tránsito.

Villa Parque Síquiman, Córdoba. Foto: parquesiquiman.gob.ar

En colectivo interurbano:

Podés salir desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba y tomar servicios que van hacia Cosquín, La Falda o Capilla del Monte, porque muchos pasan por Síquiman.

Las empresas que suelen cubrir ese recorrido son Sarmiento, Fono Bus y otras líneas interurbanas del valle de Punilla. El viaje demora alrededor de 1 hora 15 min a 1 hora 30 min.

Consejo: si vas en colectivo, conviene preguntar en boletería si el servicio entra exactamente por el centro de Síquiman o te deja sobre la ruta, porque depende del horario y la empresa.