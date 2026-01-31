Laguna Azul, en Córdoba. Foto: Google.

Por cuestiones económicas, por falta de tiempo o por demandar una logística más sencilla, cada vez son más las personas que prefieren una escapada corta a una vacación larga de 15 días en algún destino.

Esto implica la consolidación del turismo de cercanía, principalmente si se piensa en función de la Ciudad de Buenos Aires y los lugares a visitar cerca de ella.

En este mapa de opciones, Laguna Azul, un espejo de agua turquesa cerca de Córdoba capital, se convirtió en favorito para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y un chapuzón sin alejarse demasiado.

El entorno de la laguna combina rocas, vegetación autóctona y atardeceres que transforman el color del agua, generando un paisaje serrano que sorprende a los visitantes. Además, ofrece actividades para distintos gustos: desde nadar con calma hasta disfrutar de aventuras sobre el agua.

Laguna Azul, un destino increíble para descansar y disfrutar

Durante los días cálidos, la laguna invita a sumergirse: cuenta con sectores de distintas profundidades, ideales para familias o nadadores más experimentados. Los amantes de la aventura pueden practicar kayak, snorkel o recorrer senderos que bordean la laguna, con miradores naturales que combinan roca, monte serrano y el intenso turquesa del agua.

Dentro del predio funciona Ola Park, un parque acuático inflable de más de 2.000 m² con circuitos, toboganes y juegos sobre el agua, apto para niños desde los 5 años y una opción ideal para pasar varias horas en verano.

Quienes quieran completar la salida pueden visitar el Dique Mal Paso, sobre el río Suquía, un punto fotogénico por su vegetación y tranquilidad, o prolongar el recorrido hacia el Dique San Roque y sectores de las Sierras Chicas.

¿Cómo llegar a Laguna Azul?

Laguna Azul se encuentra en el barrio Dumesnil, dentro de La Calera, sobre la ruta E-64 que une Saldán con La Calera. La cercanía con Córdoba es otra ventaja: apenas 18 kilómetros desde el centro, que se recorren en aproximadamente 30 minutos en auto. La ruta está asfaltada hasta el desvío y el tramo final de tierra se mantiene en buen estado, transitable con cualquier vehículo.

En auto, la ruta más directa es tomar la E-64 desde Córdoba, siguiendo carteles hacia el desvío en Dumesnil. En transporte público, se puede llegar hasta La Calera con colectivos de COTA y completar los últimos minutos en taxi o remis. También existen líneas que pasan por barrios como Argüello o Portón de Piedra, con paradas cercanas al acceso de la laguna.