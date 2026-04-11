Cómo llegar al pueblo con mejor asado y pasta Foto: Foto generada con IA Canal 26

A menos de 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existe un lugar que se volvió sinónimo de buena comida, aire de campo y escapada perfecta de fin de semana. Uribelarrea, un pequeño pueblo del partido de Cañuelas, se transformó en uno de los destinos favoritos para quienes buscan las mejores pastas caseras y el asado más tradicional, sin viajar largas distancias.

Calles de tierra, casas bajas, pulperías históricas y restaurantes siempre llenos hacen de este rincón bonaerense una parada obligada para amantes de la gastronomía y del turismo rural.

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Dónde queda Uribelarrea y por qué es tan elegido

Uribelarrea se encuentra en el sur del conurbano bonaerense, dentro del partido de Cañuelas. Su crecimiento turístico se dio de forma sostenida, impulsado por el boca en boca, las redes sociales y su perfil ideal para almuerzos largos, encuentros familiares y escapadas de domingo.

El pueblo conserva una estética de otra época, con referencias a la inmigración europea y una fuerte identidad gastronómica. Gran parte de su atractivo está en la combinación entre comida abundante, productos artesanales y un ritmo de vida sin apuros.

Cómo llegar a Uribelarrea desde CABA

Llegar es simple y rápido, lo que explica su éxito entre porteños y bonaerenses.

En auto

La opción más cómoda y elegida.

Salir de CABA por Autopista Riccheri

Continuar por Ruta Nacional 205 en dirección a Cañuelas

Tras pasar el centro de Cañuelas, tomar el acceso señalizado hacia Uribelarrea

El viaje dura entre 1 hora y 1 hora y 20 minutos, según el tránsito. Hay estacionamiento en la vía pública y el pueblo se recorre caminando sin dificultad.

En tren

Para una experiencia diferente, también se puede llegar en tren:

Tomar el Tren Roca hasta Cañuelas

Desde allí, combinar con un ramal o taxi hasta Uribelarrea

Aunque menos directa, esta alternativa es elegida por quienes disfrutan del viaje como parte del plan.

El corazón gastronómico: pastas caseras y asado de campo

Uribelarrea se ganó su fama por la comida, y no es exageración. La mayoría de sus restaurantes ofrecen pastas artesanales hechas a la vista, recetas italianas tradicionales y salsas caseras que respetan los sabores originales.

Ravioles, tallarines, sorrentinos y lasagna se sirven en porciones generosas, muchas veces acompañadas por pan casero y entradas abundantes. El otro gran protagonista es el asado, preparado al estilo tradicional, con cortes clásicos y tiempos largos de cocción.

Los fines de semana, el aroma a parrilla invade el pueblo entero y los restaurantes suelen llenarse desde el mediodía hasta bien entrada la tarde.

Un destino oculto del interior bonaerense que enamora a quien lo visita Foto: Wikipedia

Más que comida: qué hacer en Uribelarrea

Aunque la gastronomía es el principal imán, el pueblo ofrece otros atractivos:

Pasear por la plaza central

Visitar la iglesia Nuestra Señora de Luján

Recorrer la escuela Agrotécnica Salesiana

Comprar quesos, salames y dulces artesanales

Tomar café o vermut en antiguas pulperías

Todo sucede a escala humana, sin ruidos ni apuro, lo que convierte a Uribelarrea en un destino ideal para descansar.

Dónde comer en Uribelarrea. Foto: Instagram @lauribenia1

Cuándo conviene ir y qué tener en cuenta

Lo ideal es llegar temprano , especialmente los domingos

Muchos restaurantes trabajan sin reserva

Los fines de semana y feriados hay mucha demanda

Conviene llevar efectivo, aunque cada vez más locales aceptan tarjetas

En otoño y primavera el clima es perfecto para comer al aire libre

Por qué Uribelarrea sigue siendo un clásico

En tiempos donde las escapadas se vuelven breves y seleccivas, Uribelarrea ofrece una fórmula que no falla: buena comida, cercanía y ambiente rural auténtico. No hay grandes atracciones artificiales, pero sí una experiencia que se disfruta desde el primer plato hasta la última caminata.

Por eso, quienes van una vez, suelen volver. Y muchos ya lo consideran el lugar más elegido cerca de CABA para comer pastas y asado como en el campo.