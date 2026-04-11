Escapadas en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA Canal 26

A sólo un par de horas de la Ciudad de Buenos Aires existe un destino que combina tradición gastronómica, tranquilidad rural y un fuerte espíritu italiano. Se trata de Uribelarrea, un pueblo bonaerense que se convirtió en uno de los favoritos para escapadas de fin de semana, especialmente entre parejas y jubilados que buscan comer bien, descansar y disfrutar de un ritmo de vida pausado. Sus pastas artesanales, parrillas historicas y fiestas criollas lo posicionan como uno de los mejores lugares para comer asado y comida italiana cerca de CABA.

Uribelarrea, el pueblo con viñedos, asado y pastas artesanales a 2 horas de CABA

Fundado a fines del siglo XIX, Uribelarrea conserva una estética de pueblo italiano, con calles tranquilas, edificios antiguos y bares notables que invitan a sentarse sin apuro. La gastronomía es su principal atractivo: restaurantes de campo, bodegones y parrillas que ofrecen pastas caseras, carnes al asador, embutidos artesanales y vinos regionales.

Entre los imperdibles se destacan las pastas rellenas, los ñoquis de papa, los tallarines con tuco casero y, por supuesto, el asado criollo cocinado a leña, una especialidad local. Muchos restaurantes trabajan con recetas familiares transmitidas de generación en generación, lo que refuerza esa sensación de cocina auténtica que tanto buscan quienes escapan de la ciudad.

Además, en los alrededores del pueblo funcionan viñedos boutique y casas de campo, ideales para recorrer en pareja o pasar la tarde degustando productos regionales. Uribelarrea es un destino accesible, plano y tranquilo, lo que lo convierte en una excelente opción también para personas mayores que prefieren caminar sin aglomeraciones y disfrutar de buena mesa.

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Festival del Costillar Criollo: un clásico de Uribelarrea que nadie se pierde

Uno de los eventos más convocantes del calendario gastronómico bonaerense es el Festival del Costillar Criollo, que se realiza todos los años en Uribelarrea y convoca a miles de visitantes. Durante el festival, se cocinan costillares completos a las brasas, en una postal que combina tradición gaucha, música folklórica y comida abundante.

El evento incluye ferias de artesanos, espectáculos en vivo, puestos gastronómicos y degustaciones, transformando al pueblo en un verdadero punto de encuentro cultural. Para muchos visitantes, el festival es la excusa perfecta para conocer Uribelarrea por primera vez y luego volver durante el año a disfrutar de sus restaurantes.

Si bien el festival tiene fecha anual, el espíritu del costillar criollo se vive todo el año: varios restaurantes del pueblo mantienen la tradición del asado lento, con cortes generosos y cocción prolongada, ideales para compartir en pareja o en familia.

Dónde queda y cómo llegar a Uribelarrea

Uribelarrea está ubicado en el partido de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, a unos 85 kilómetros de CABA. Llegar es sencillo y no requiere largos viajes.

En auto : se accede principalmente por la Ruta Nacional 205 , en un trayecto de aproximadamente 1 hora y 45 minutos , dependiendo del tránsito.

En transporte público: desde Constitución o Once se puede llegar hasta Cañuelas en tren y luego tomar un colectivo o remis hasta Uribelarrea.

Gracias a su cercanía y fácil acceso, es una escapada ideal para un fin de semana gastronómico, un almuerzo largo o una salida romántica sin necesidad de grandes gastos ni planificación.

Dónde comer en Uribelarrea. Foto: Instagram @lauribenia1

Un destino que combina sabor, calma y tradición

Uribelarrea se consolidó como uno de los mejores lugares para comer pastas y asado cerca de Buenos Aires, con una propuesta que seduce tanto a parejas como a jubilados. Buena comida, aire de pueblo, tradición italiana y eventos criollos hacen de este rincón bonaerense una opción que vale la pena conocer… y repetir.