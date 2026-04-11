Lleva el evento esperado por todos los amantes dle buen comer Foto: Instagram @bodegon_nunez

En un contexto donde salir a comer afuera se volvió un verdadero lujo para muchos, un evento gastronómico vuelve a generar expectativa entre los amantes de la cocina abundante y sin vueltas. Se trata de Bodegonmanía, una iniciativa que reúne a más de 40 bodegones de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires con una propuesta clara: ofrecer su plato más emblemático a un precio promocional único, durante un período limitado.

La nueva edición se llevará a cabo los días martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de abril, y promete repetir el éxito de convocatorias anteriores, que lograron agotar cupos en tiempo récord y reactivar el movimiento gastronómico en restaurantes históricos.

Qué es Bodegonmanía y por qué genera tanta expectativa

Bodegonmanía nació con un objetivo simple pero potente: defender la identidad del bodegón argentino, ese espacio donde las porciones son generosas, los platos remiten a la tradición familiar y la experiencia va más allá de la moda gastronómica.

El evento es impulsado por la creadora de contenidos Rocío Strat, conocida en redes como La Chica del Brunch, quien desde hace años promueve distintos formatos para democratizar el acceso a la gastronomía porteña y apoyar a restaurantes de barrio.

Durante las tres jornadas del festival, cada local participante ofrecerá una especialidad de la casa a un precio fijo de $13.800, valor que incluye el cubierto y permite acceder a platos que, fuera del evento, suelen tener precios considerablemente más altos.

Qué incluye el precio promocional y cuáles son las condiciones

El valor del ticket da derecho a un plato principal por persona, elegido por cada restaurante como su propuesta estrella. Si bien el menú varía según el bodegón, la oferta incluye clásicos como pastas caseras, milanesas, carnes, guisos, platos españoles y recetas históricas de la cocina porteña.

Es importante tener en cuenta algunos puntos clave:

La promoción no incluye bebida, postre ni otros adicionales .

El beneficio es válido solo para consumo en el salón .

Se aplica únicamente con compra anticipada del ticket .

El evento se desarrolla en el horario general de 12 a 15 horas .

Los tickets no tienen cambio ni devolución, incluso en caso de lluvia.

Cómo comprar los tickets y asegurar lugar

Para participar, es obligatorio adquirir el acceso de manera anticipada a través de la plataforma Passline, utilizando el enlace disponible en el perfil de Instagram oficial del evento. Al momento de la compra, cada persona debe seleccionar:

El bodegón elegido El día de asistencia El turno disponible

Una vez confirmado, el usuario recibe un código QR que deberá presentar en el restaurante el día correspondiente. Debido a la alta demanda, los organizadores recomiendan reservar mesa telefónicamente en el local elegido, una vez comprado el ticket, para evitar esperas innecesarias.

Bodegones para disfrutar el fin de semana. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Bodegones participantes: una propuesta que cruza barrios y tradiciones

La edición 2026 amplía su alcance e incluye locales emblemáticos tanto de CABA como del Conurbano bonaerense. Entre los participantes hay bodegones históricos, cantinas españolas, parrillas clásicas y restaurantes de impronta familiar que mantienen recetas intactas desde hace décadas.

La diversidad geográfica y gastronómica es uno de los puntos fuertes del evento: permite recorrer distintos barrios y estilos sin perder la esencia del bodegón, ese ritual social que combina comida abundante, mesas compartidas y precios razonables.

La Esquina PH Bodegón. Foto: Instagram/bodegonph

Una oportunidad para comer bien sin resignar bolsillo

Más que un simple festival, Bodegonmanía se posiciona como una respuesta concreta a la caída del consumo gastronómico, incentivando las salidas y fortaleciendo el vínculo entre clientes y restaurantes de barrio.

Para quienes disfrutan de platos contundentes, sabores tradicionales y experiencias auténticas, el evento representa una oportunidad difícil de ignorar, que combina precio accesible, calidad y nostalgia culinaria en un mismo recorrido.