Combina tradición italiana, mirada contemporánea y una experiencia relajada que ya es furor Foto: Instagram @hastabochinche

Chacarita se consolidó en los últimos años como uno de los barrios más interesantes del mapa gastronómico porteño. Lejos del vértigo de otras zonas más explotadas, aquí la comida se vive con calma, identidad y una fuerte impronta barrial. En ese contexto apareció Bochinche, un restaurante de pastas artesanales que rápidamente empezó a ganar protagonismo por su propuesta clara: buen producto, sabor honesto y una experiencia sin artificios.

Ubicado en Santos Dumont 4056, en pleno Chacarita, Bochinche se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscan comer pastas como en casa, pero con técnica, criterio y una mirada contemporánea.

Un restaurante que dialoga con el barrio

Desde su apertura, Bochinche se integró de forma natural al entorno. El barrio acompaña: calles tranquilas, mesas llenas pero sin ruido excesivo y un público que valora la buena cocina por sobre las modas pasajeras. No es un restaurante pensado para impresionar, sino para volver.

El espacio es amplio y descontracturado. Hay cocina a la vista, una barra protagonista y un patio que suma aire y verde. La estética evita los clichés de la trattoria clásica: no hay banderas, manteles a cuadros ni referencias obvias a Italia. La identidad es otra, más actual, más porteña, pero con raíces claras.

El concepto detrás de Bochinche

El nombre no es casual. Remite al bullicio familiar, a mesas largas, a casas donde siempre hay alguien entrando y saliendo. Esa idea de hogar habitado atraviesa todo el proyecto. En Bochinche se puede ir en pareja, con amigos o en familia, sin sentir rigidez ni solemnidad.

La propuesta nació con una intención concreta: llenar un vacío en Chacarita. Durante años, el barrio sumó bares y restaurantes interesantes, pero faltaba un buen lugar de pastas, con calidad sostenida y espíritu barrial.

En pleno Chacarita, Bochinche se convirtió en uno de los restaurantes de pastas más comentados Foto: Instagram @hastabochinche

Pastas artesanales, el corazón del menú

El eje de Bochinche está en sus pastas. La carta ofrece más de diez variedades, entre opciones largas, cortas y rellenas. Algunas se elaboran completamente a mano y otras con equipamiento traído de Italia, siempre respetando procesos y tiempos.

La diferencia se nota en el plato: texturas precisas, salsas equilibradas y sabores claros. No se busca reinventar la cocina italiana, sino interpretarla desde una lógica actual, cuidando el producto y evitando el exceso.

Entre los platos más pedidos aparecen clásicos reconfortantes, como lasagna, ravioles y spaghetti con albóndigas, pero también combinaciones más frescas y estacionales que muestran una cocina atenta a los detalles.

Calidad y origen del producto

Otro punto fuerte de Bochinche es la selección de insumos. Harinas, huevos, vegetales y carnes provienen de productores identificados, con foco en calidad, trazabilidad y procesos responsables. No es un discurso vacío: la cocina trabaja con materias primas cuidadas y eso se refleja en el resultado final.

Además, el restaurante incorpora una mirada sustentable en su funcionamiento diario, monitoreando consumos y buscando reducir el impacto ambiental sin comprometer la experiencia gastronómica.

Entradas, principales y postres: una experiencia completa

Si bien las pastas son protagonistas, la carta se completa con entradas pensadas para compartir y platos que amplían el recorrido. Hay opciones que rescatan sabores italo–rioplatenses y preparaciones que acompañan bien una comida larga.

El cierre dulce mantiene la coherencia del concepto: postres clásicos, algunos reinterpretados y otros menos habituales, que funcionan como broche sin empalagar.

La propuesta se completa con una selección de vinos bien curada y un servicio cercano, donde muchas veces se ve a los propios dueños recorriendo las mesas.

Apuesta por la cocina artesanal, el producto de calidad y un fuerte espíritu de barrio Foto: Instagram @hastabochinche

Por qué Bochinche pisa fuerte en Chacarita

Bochinche logró destacarse por una razón simple: hace bien lo esencial. En un escenario gastronómico cada vez más competitivo, el restaurante encontró su lugar apostando por pastas artesanales, producto de calidad, ambiente relajado e identidad propia.

En Chacarita, donde el barrio todavía marca el pulso, Bochinche ya es parte del circuito cotidiano. Un restaurante que no grita, pero se impone plato a plato.

Bochinche funciona en Santos Dumont 4056, Chacarita (CABA), y abre de martes a sábado por la noche.