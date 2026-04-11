El tren que une varias provincias Foto: Foto generada con IA Canal 26

En tiempos de vuelos low cost y viajes express, hay una experiencia que resiste el paso del tiempo y sigue despertando fascinación: cruzar la Argentina en tren. Aunque hoy no es la opción más rápida, existe un recorrido ferroviario que se convirtió en leyenda por su extensión, sus paisajes y su valor histórico. Con más de 1.100 kilómetros de vías, es uno de los trayectos más largos de Sudamérica y una verdadera postal del país profundo.

Se trata del histórico servicio que une Buenos Aires con Tucumán, un viaje que demanda más de 32 horas a bordo y que invita a mirar el territorio desde otra perspectiva: sin apuro, sin pantallas y con las ventanillas como escenario principal.

Un recorrido que atraviesa cuatro provincias

El tren parte desde la estación Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, o desde la estación Mitre en San Miguel de Tucumán, según el sentido del recorrido. A lo largo del trayecto, la formación cruza Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, conectando grandes ciudades con pueblos pequeños que dependen del ferrocarril como vínculo esencial.

La experiencia es tan extensa como diversa: campos interminables, ríos, zonas industriales, pueblos ferroviarios y capitales provinciales desfilan frente a los pasajeros durante casi un día y medio de viaje continuo.

Estaciones, paradas y escenas del interior argentino

A lo largo del camino, el tren realiza más de una decena de paradas, que funcionan como verdaderos nodos de conexión regional. Algunas de ellas se encuentran en ciudades clave del litoral y la región pampeana, mientras que otras corresponden a localidades donde el silbato del tren sigue siendo parte de la vida cotidiana.

Estas paradas no solo permiten subir y bajar pasajeros: también hacen visible la Argentina que no siempre llega a las postales turísticas, con mercados locales, andenes históricos y estaciones que conservan su estética original.

Uno de los viajes más largos en tren en Sudamérica Foto: Trenes Argentinos

La vida a bordo: viajar como antes

Subirse a este tren implica aceptar otra lógica. El tiempo se vuelve relativo y la rutina cambia. Durante el trayecto, el vagón se transforma en un pequeño universo donde se comparten mates, charlas espontáneas y silencios contemplativos.

Aunque las formaciones cuentan con servicios básicos, lo más valorado por los viajeros es la experiencia en sí: desconectarse del ritmo urbano y observar cómo el paisaje muta kilómetro a kilómetro. La señal de celular suele ser intermitente en zonas rurales, lo que refuerza la sensación de viaje fuera del tiempo.

Un gigante ferroviario con peso histórico

Este recorrido no es solo largo: es también profundamente simbólico. Forma parte de la red ferroviaria que fue clave para el desarrollo económico y social del país, conectando regiones productivas con los grandes centros urbanos desde fines del siglo XIX.

Durante décadas, el tren fue el principal medio de transporte para miles de familias, trabajadores y estudiantes. Hoy, aunque el servicio presenta interrupciones y limitaciones, sigue siendo un emblema del patrimonio ferroviario argentino.

El interior de los trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

Frecuencia, estado del servicio y contexto actual

En distintos momentos, el servicio funcionó con salidas semanales fijas desde ambos extremos del recorrido. Sin embargo, como ocurre con gran parte del sistema ferroviario de larga distancia, el funcionamiento puede verse afectado por obras, ajustes operativos o suspensiones temporales.

Aun así, el recorrido mantiene su lugar en la memoria colectiva y en los planes de quienes sueñan con conocer el país desde las vías.

Por qué este tren sigue siendo una experiencia única

Más allá de su extensión, este viaje representa algo más profundo: la posibilidad de recorrer la Argentina sin filtros, viendo cómo cambian los paisajes, las costumbres y los acentos. No se trata solo de llegar a destino, sino de transitar el camino.

En un mundo acelerado, este tren ofrece una propuesta distinta: viajar lento, mirar lejos y reconectarse con la historia y el territorio.

Un símbolo que trasciende el turismo

El tren más largo de la Argentina no es solo una atracción turística. Es una postal viva de un país extenso, diverso y marcado por el ferrocarril. Un recorrido que, aunque desafiante, sigue siendo una de las experiencias más auténticas para quienes quieren entender la dimensión real del territorio argentino.