Tres destinos, tres fiestas Foto: Foto generada con IA Canal 26

La provincia de Buenos Aires vive un fin de semana a pura identidad criolla, con fiestas populares que combinan gastronomía, música y costumbres transmitidas de generación en generación. Lejos del ruido de las grandes ciudades, Mercedes, Roque Pérez y San Pedro se convierten en el plan ideal para una escapada corta donde la torta frita, la carne de cerdo y la peña folklórica son mucho más que una excusa: son el corazón de la vida de los pueblitos.

Este fin de semana, tres celebraciones invitan a subirse al auto o al tren y redescubrir el interior bonaerense desde sus sabores y su historia.

Mercedes y la Fiesta de la Torta Frita: un clásico que nació del pueblo

Fiesta Nacional de la Torta Frita. Foto: Municipalidad de Mercedes

Hablar de tradición en Buenos Aires es hablar de Mercedes, sede de la Fiesta Nacional de la Torta Frita, una de las celebraciones populares más emblemáticas de la provincia. Esta fiesta tiene origen a fines de la década del 90, cuando un grupo de vecinos, junto a Veteranos de la Guerra de Malvinas, impulsó un homenaje que uniera memoria, comunidad y cocina criolla. Con los años, aquella reunión sencilla se transformó en un evento que convoca a miles de visitantes.

El gran ritual del fin de semana es la elaboración de la torta frita gigante, cocinada en un enorme sartén al aire libre, con cientos de kilos de harina y grasa, para luego repartirse entre el público. Pero el evento va mucho más allá: hay peñas folklóricas durante todo el día, desfile de agrupaciones gauchas, feria de artesanos y un patio gastronómico que convierte al Parque Municipal Independencia en una verdadera fiesta popular.

Cómo llegar a Mercedes

En auto: por Acceso Oeste y Ruta Nacional 5 (aproximadamente 100 km desde CABA).

En tren: Ferrocarril Sarmiento desde Once, una opción económica y muy elegida durante la fiesta.

Roque Pérez y la Segunda Fiesta de la Carne de Cerdo: identidad rural en estado puro

La Fiesta de la Carne de Cerdo regresa con su segunda edición Foto: Instagram @roqueperez_hoy

A pocos kilómetros de Mercedes, Roque Pérez celebra este 11 y 12 de abril la Segunda Fiesta de la Carne de Cerdo, un evento que pone en primer plano una de las producciones más representativas del interior bonaerense. La localidad, de fuerte raíz rural, apuesta a esta fiesta como una forma de visibilizar su identidad productiva y atraer turismo gastronómico.

Durante la jornada se pueden degustar costillares, bondiolas, chacinados artesanales y platos al disco, elaborados por productores locales y cocineros del pueblo. La música en vivo y los espectáculos folklóricos acompañan una propuesta pensada para toda la familia, con un clima cercano y sin producciones extravagantes: mesas largas, aromas de parrilla y charla con quienes producen lo que llega al plato.

Esta fiesta es relativamente nueva, pero ya se perfila como una cita fija del calendario regional, reafirmando el vínculo entre campo, comunidad y tradición.

Cómo llegar a Roque Pérez

En auto: desde Buenos Aires por Acceso Oeste y Ruta Nacional 5, con desvío hacia la ciudad.

Desde Mercedes: el viaje es corto, ideal para combinar ambas fiestas en un mismo fin de semana.

San Pedro y la Peña Folklórica La Horacio: música, baile y encuentro

San Pedro, una bonita localidad bonaerense. Foto: Turismo Entre Ríos

El tercer destino de esta escapada es San Pedro, que este sábado realiza la 4° edición de la Peña Folklórica La Horacio. A diferencia de las grandes fiestas gastronómicas, esta propuesta pone el acento en la música, el baile y el encuentro comunitario, recuperando el espíritu original de las peñas criollas.

La Horacio es una peña que creció con fuerza en pocos años gracias al boca en boca. Sobre el escenario conviven artistas locales y regionales, mientras que frente a él se arman rondas de baile espontáneo, mate compartido y comidas típicas. No es un espectáculo para mirar de lejos, sino una experiencia participativa que invita a quedarse varias horas.

San Pedro, además, suma su encanto ribereño y su tradición productiva, lo que convierte la visita en un plan completo para el fin de semana.

Cómo llegar a San Pedro

En auto: por Ruta Nacional 9 (Autopista Buenos Aires–Rosario), a poco más de 160 km de CABA.

En micro: hay servicios regulares desde Retiro.

Un fin de semana para volver a lo esencial

Mercedes, Roque Pérez y San Pedro muestran que la tradición sigue viva en los pueblitos bonaerenses. Con torta frita recién hecha, carne de cerdo al fuego y folklore compartido, este fin de semana es la oportunidad perfecta para reconectar con lo simple, apoyar fiestas populares y descubrir que, a pocas horas de la ciudad, el interior todavía abre sus puertas con mesas largas y música criolla.